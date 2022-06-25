Бельгийцы пожаловались на пьянство и хамство украинских беженцев

Жители Бельгии все чаще сталкиваются со случаями пьянства и проявлением неуважения со стороны беженцев с Украины. Об этом 22 июня сообщает телерадиокомпания RTBF.

Отмечается, что жители нескольких муниципалитетов, которые в свое время приютили украинских беженцев, уже попросили найти для них других арендодателей. Происходящее также связывают с тем, что бельгийцы, собирающиеся в отпуск, не хотят оставлять свои дома в распоряжении беженцев.

«Есть также истории о разногласиях или даже о необходимости наладить свою личную жизнь. Мэр Везембек-Оппема заходит так далеко, что говорит о некоторых скверных поступках. Фредерик Пети упоминает, среди прочего, случаи пьянства или отсутствие уважения и вежливости», — говорится в материале.

Ранее, 13 июня, сообщалось, что многие принимающие украинских беженцев семьи в Швейцарии начинают «уставать» от них.

Украинские беженцы продолжают испытывать проблемы во взаимоотношениях с принимающими их европейскими странами. Так, 13 июня посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил о массовом отъезде своих соотечественников из страны и обвинил Берлин в негостеприимном отношении к украинским беженцам.

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