Глава МВД Латвии заявил об усталости страны от украинских беженцев

В Латвии устали от украинских беженцев. Об этом заявил министр внутренних дел Латвии Кристапс Эклонс в эфире телеканала LTV.

Кроме того, он отметил, что также стали поступать сигналы о проблемах с размещением беженцев.

«Теперь понятно, что он (конфликт) потребует более долгого времени, и все устают, это по-человечески понятно», — сказал глава МВД.

По словам министра внутренних дел, ситуация с Украиной влияет на все общество — и на бизнесменов, и на жителей, согласившихся принять беженцев.

Он подчеркнул, что, даже сохраняя существующее финансирование, есть предприниматели, которые говорят: «Нет, мы прекратим».

По информации, которой владеет Эклонс, на данный момент в Латвию прибыло от 32 тыс. до 33 тыс. украинских беженцев, из которых около 12 тыс. размещены в государственном или муниципальном жилье, остальные нашли жилье своими силами.

16 июня швейцарский телеканал SRF News заявил, что многие принимающие украинских беженцев семьи в Швейцарии начинают «уставать» от них. Одна из проблем, с которой столкнулись принимающие семьи, — неравномерное распределение поддержки от властей кантонов, а также большая нагрузка на крупные города страны, где был принят первоначальный поток беженцев. По признанию SFH, ситуация в городах по-прежнему остается напряженной.

13 июня посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил о массовом отъезде своих соотечественников из страны и обвинил Берлин в негостеприимном отношении к украинским беженцам.

9 июня газета стало известно об отрицательном отношении большинства граждан Польши к предоставлению украинским беженцам социальных пособий. Отмечается, что поляки готовы помогать гражданам соседней страны продуктами, вещами и многим другим, но, когда идет речь о конкретной финансовой помощи для беженца, благосклонность резко падает.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

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