Украинских беженцев выселяют из испанских отелей

Украинских беженцев выселяют из отелей Испании, об этом сообщает испанское издание El Pais. Решение принято в преддверии начала туристического сезона. Сообщается, что переселенцы не хотят покидать гостиницы. Большинство беженцев пытаются остаться в Мадриде и Барселоне, передает телеканал «Известия». По информации El Pais, Красный Крест Испании оплачивал проживание украинцев. Арендодатели собираются поднять цену на апартаменты и квартиры. Теперь организация не сможет покрыть расходы на жилье в летний сезон.

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