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Около 3 млн украинских беженцев вернулись на родину из Евросоюза

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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На сегодняшний день в странах Евросоюза находятся около 3,7 млн беженцев из Украины, а на родину из ЕС вернулось уже порядка 3 млн украинцев. Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МВД ЕС в Праге.

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«Примерно 6,7 млн украинцев пересекли границу Евросоюза и порядка 3 млн украинцев уже вернулись. На самом деле есть информация, что вернулись уже 3,5 млн человек, но 3,7 млн зарегистрировались для получения убежища в ЕС. Кто-то из зарегистрировавшихся уже мог вернуться, кто-то мог зарегистрироваться дважды в разных странах ЕС, то есть здесь есть накладки, но в общей сложности от 3,2 млн до 3,7 млн украинских граждан находятся на территории ЕС», — рассказала она.

По словам Йоханссон, в ЕС ожидают к началу нового учебного года еще небольшой отток украинских беженцев.

4 июля пограничная служба Польши сообщила о том ,что свыше 2,5 млн из 4,5 млн человек, прибывших в республике с Украины с конца февраля, уже покинули страну. До этого жители Варшавы вышли на улицы польской столицы с протестами из-за большого притока украинских беженцев. Также население страны не раз говорили о том, что украинские беженцы пытаются наживаться в Польше на пособиях, выплачиваемых как помощь.

24 июня обозреватель издания Getreading Ханна Робертс написала о том, что жители британского города Рединг в графстве Беркшир потребовали выгнать из своих домов украинских беженцев. По ее словам, британцы не ожидали, что кризис вокруг Украины продлится так долго, поэтому их первоначальный энтузиазм угас.

Как заявил в июне политолог Александр Асафов, недовольство украинскими беженцами в Европе растет. По его мнению, общество раздражают их потребительское отношение и нежелание интегрироваться. Также он отметил, что страны взяли курс на отмену ранее предоставляемых украинцам льгот.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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