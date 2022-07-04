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Более 2,5 млн бежавших в Польшу с 24 февраля украинцев покинули страну

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Фото: Global Look Press/dpa/Christophe Gateau
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Свыше 2,5 из 4,5 миллиона человек, прибывших в Польшу с Украины с конца февраля, покинули страну. Об этом 4 июля заявила Пограничная стража Польши.

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«С 24 февраля сотрудники Пограничной стражи оформили в пунктах пропуска в направлении с Украины в Польшу 4,529 млн человек», — говорится в сообщении.

По данным польской пограничной службы, только за минувшие сутки в Польшу прибыли 24,1 тысячи человек с Украины.

При этом в обратном направлении выезжает людей несколько больше, чем прибывает в Польшу. За минувшее воскресенье страну в направлении Украины покинули 28,9 тысячи человек. Всего с 24 февраля из республики уехали 2,592 млн человек.

По данным МВД Польши, сейчас в стране остаются порядка 1,5 миллиона прибывших с Украины. Большинство из них — женщины с детьми.

Порядка 500 тысяч украинских беженцев, получивших в Польше индивидуальный личный номер PESEL, — это люди трудоспособного возраста, и более 250 тысяч из них уже начали легальную работу.

1 июля сообщалось, что жители Варшавы вышли на улицы польской столицы с протестами из-за большого притока украинских беженцев.

Известно, что польские власти уже прекратили действие некоторых программ помощи беженцам из Украины. Например, с 1 июля граждане Польши больше не будут получать пособия на содержание мигрантов. Кроме того, украинцев, приехавших в страну, лишили права на бесплатный проезд. Эти меры касаются тех мигрантов, которые прибыли в Польшу в конце февраля. Новые — пока могут рассчитывать на помощь государства в течение 120 дней.

До этого, 27 июня, политолог Александр Асафов сообщил, что недовольство украинскими беженцами в Европе растет. По его мнению, общество раздражают их потребительское отношение и нежелание интегрироваться. Также он отметил, что страны взяли курс на отмену ранее предоставляемых украинцам льгот, теперь условия для них схожи с теми, которые предлагают приезжим с Ближнего Востока.

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