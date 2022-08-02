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В Германии перестали принимать беженцев с Украины из-за превышения квот

SZ: в Германии перестали принимать украинских беженцев из-за превышения квот
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Olaf Schuelke
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Ряд регионов Германии перестали принимать беженцев с Украины из-за превышения квот. Об этом 1 августа сообщила газета Süddeutsche Zeitung.

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«Всё больше отдельных муниципалитетов, районов или даже целых федеральных земель вводят мораторий на прием беженцев из Украины», — говорится в публикации.

Так, власти земли Бранденбург объяснили отказ плотной заселенностью региона, Саксонии — исчерпанным лимитом претендентов на получение социального пособия, а округ Потсдам-Миттельмарк — отсутствием мест в детских садах и школах.

В регистрации украинцам также отказывают Бавария и Саксония, куда в первые месяцы после начала спецоперации РФ прибыло особенно большое количество беженцев. В частности, отмечается, что граничащая с Польшей Саксония приняла на 4800 беженцев больше, чем ей полагалось по лимиту. Сейчас сюда могут приезжать только те, у кого в регионе живут близкие родственники.

По данным Федерального управления по миграции и беженцам Германии, на которое ссылается газета, в настоящее время беженцы распределены по регионам «относительно справедливо».

Ранее, 26 июля, сообщалось что в приеме украинским беженцам начали отказывать во Франции. Как отметили в местной ассоциации по помощи беженцам Accueil Familles du Monde, причина этого — в растущих тратах и отсутствии финансовой помощи от государства. Семьи не получают обещанные государством €200, в итоге у французов не хватает личных денег.

По данным ассоциации, с начала российской спецоперации во Франции зарегистрировано более 100 тыс. граждан Украины.

Помимо этого, как указал в конце июля политолог Александр Асафов, в Европе стремительно растет недовольство беженцами с Украины. По его словам, общество раздражают их потребительское отношение и нежелание интегрироваться. Также причиной послужило то, что страны ЕС взяли курс на отмену ранее предоставляемых украинцам льгот.

Сегодня в странах Евросоюза (ЕС) находятся около 3,7 млн беженцев из Украины. Более 3 млн украинцев уже вернулись на родину. Всего границу Евросоюза за пять месяцев пересекли примерно 6,7 млн украинцев.

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