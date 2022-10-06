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Муниципалитеты в ФРГ обратились за финансовой помощью из-за беженцев

SZ: главы 23 муниципалитетов ФРГ попросили финансовой помощи из-за беженцев с Украины
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Фото: Global Look Press/Felix Kästle
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Руководители 23 муниципалитетов в регионе Баден-Вюртемберг обратились к главе МВД Германии Нэнси Фрезер с просьбой о финансовой помощи для обеспечения беженцев с Украины. Об этом 6 октября сообщила газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на коллективное письмо мэров.

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Документ был отправлен министру в конце сентября. В нем говорится, что местные администрации исчерпали все возможности для помощи беженцам, они тяжким бременем ложатся на муниципалитеты и их иммиграционные службы, в то время как число прибывающих лишь увеличивается. Не хватает жилья и других ресурсов.

«Муниципалитеты загнаны в угол, мы достигли опасной черты», — рассказали главы местных администраций.

По словам председателя Ассоциации немецких городов и мэра Мюнстера Маркуса Леве, муниципалитетам нужно больше денег.

«Нам нужна более тесная координация между федеральным правительством и правительствами федеральных земель, когда дело касается распределения тех, кто ищет убежища», — заявил он.

Ранее, 3 сентября, сообщалось, что общее количество беженцев, прибывших в ФРГ с начала спецоперации на Украине составляет более 980 тыс. человек. Уточнялось, что в среднем прибавляется около 875 человек в день.

До этого, 1 августа, ряд регионов Германии перестал принимать украинских беженцев из-за превышения квот, в том числе федеральные земли Бранденбург, Саксония и Бавария.

В начале августа министерство труда и социальной защиты Литвы также сообщило, что страна исчерпала возможности для размещения новых украинских беженцев этой зимой. С конца июля в приеме беженцам с Украины начали отказывать во Франции.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 9 августа 2022 года в страны Европы с Украины прибыло свыше 6,4 млн беженцев. Больше всего их в Польше, Германии и Чехии.

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