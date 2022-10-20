Неизвестные подожгли приют для украинских беженцев в Германии

На севере Германии неизвестные подожгли приют для беженцев с Украины, находящийся в коммуне Гросс-Штрёмкендорф на федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания. В результате пожара никто не пострадал, сообщает 20 октября немецкая газета Bild.

Поджег произошел вечером в среду в районе 21:20 (22:20 мск) на территории отельного комплекса «Шефербек». По информации газеты, огонь быстро поднялся до крыши, которая сразу же загорелась. Всю ночь на месте работали 120 пожарных.

Отмечается, что с марта 2022 года в здании жили 14 украинских беженцев. Более того, в момент возгорания в доме находились трое сотрудников германского общества Красного Креста.

Сейчас беженцев разместили в других приютах. По данным Bild, полиция рассматривает версию поджога, так как за день до происшествия неизвестные нарисовали свастику на входе в здание.

10 октября тысячи протестующих вышли на улицы нескольких городов восточной земли ФРГ Мекленбург – Передняя Померания. Граждане критиковали энергетическую политику страны, выступали против поставок оружия Киеву и призывали к мирным переговорам, а также требовали отменить санкции против России.

Кроме того, 11 октября жители немецкого Лейпцига на митинге потребовали от украинских беженцев уехать из Германии. Группа митингующих, недовольных политикой Берлина в отношении Киева и Москвы, выкрикивала лозунги в адрес людей с украинскими флагами и антироссийскими плакатами в руках.

5 октября муниципалитеты городов бывшей Германской Демократической Республики (ГДР) заявили, что больше не могут принимать беженцев с Украины.

МВД Германии 13 октября опубликовало новые данные об увеличении количества мужчин среди украинских беженцев в Германии. Согласно данным Центрального реестра иностранцев (AZR), до начала спецоперации России по защите Донбасса число украинских мужчин составляло в Германии примерно 39 тыс., а на конец августа беженцев этой категории в стране оказалось уже около 162 тыс.