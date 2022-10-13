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Немцы возмутились увеличивающемуся числу беженцев с Украины

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Фото: Global Look Press/Lubos Pavlicek
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МВД Германии 13 сентября опубликовало новые данные об увеличении количества мужчин среди украинских беженцев в Германии, что вызвало недовольство читателей немецкого издания Die Welt.

«В Россию и на Запад едут разные контингенты украинских беженцев»
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Так, согласно данным Центрального реестра иностранцев (AZR), если до начала спецоперации России по защите Донбасса 24 февраля число украинских мужчин составляло в Германии примерно 39 тыс., то на конец августа беженцев этой категории в стране оказалось уже около 162 тыс. человек.

Одна из подписчиц газеты вспомнила, как на первых фотографиях беженцев из Украины среди женщин и детей, похожих на украинцев, было много темных и похожих на арабов молодых людей, поиронизировав, что «даже не знала, что на Украине так много темнокожих».

«Я думал, что украинцы защищают себя и нас. А теперь выясняется, что многие из них просто сбежали. Серьезно?» — задался вопросом Bernd H.

«Все для Украины. В жертву приносятся даже основополагающие интересы Германии. Невероятно, как нашей страной манипулируют, и она до сих пор это принимает», — отметил HP L.

Еще один немецкий читатель указал на большое количество крупногабаритных внедорожников и роскошных лимузинов с украинскими номерами, которые можно заметить по всей Западной Европе, за рулем которых, «как правило, мужчины всех возрастов». При этом подписчики призывают власти опубликовать данные размера выплаченных пособий и обнародовать, во сколько обходятся такие беженцы ФРГ.

До этого, 11 октября, жители немецкого Лейпцига на митинге потребовали от украинских беженцев уехать из Германии. Группа митингующих, недовольных политикой Берлина в отношении Киева и Москвы, выкрикивала лозунги в адрес людей с украинскими флагами и антироссийскими плакатами в руках. Жители города скандировали лозунги: «Нацисты, пошли вон! Вы живете за наш счет!»

10 октября сообщалось, что тысячи протестующих вышли на улицы нескольких городов восточной земли ФРГ Мекленбург — Передняя Померания. Граждане критиковали энергетическую политику страны, выступали против поставок оружия Киеву и призывали к мирным переговорам, а также требовали отменить санкции против России.

5 октября муниципалитеты городов бывшей Германской Демократической республики (ГДР) заявили, что больше не могут принимать беженцев с Украины. Сообщалось, что Магдебург, Гера, Галле, Дрезден, Эрфурт и Хемниц достигли предела своих возможностей по приему беженцев и отказывают в приеме новых переселенцев.

Ранее, 6 октября, руководители 23 муниципалитетов в регионе Баден-Вюртемберг обратились к главе МВД Германии с просьбой о финансовой помощи для обеспечения беженцев с Украины, так как число прибывающих лишь увеличивается. Для них не хватает жилья и других ресурсов.

3 сентября сообщалось, что общее количество беженцев, прибывших в ФРГ с начала спецоперации на Украине, составляет более 980 тыс. человек. Уточнялось, что в среднем прибавляется около 875 человек в день.

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