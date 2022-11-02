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Шольц назвал вызовом для Германии присутствие более 1 млн беженцев с Украины

Шольц: украинские беженцы — вызов для коммун, общин и городов Германии
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Фото: Global Look Press/Christoph Soeder
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В Германии зарегистрировано более 1 млн беженцев с Украины, что является большим вызовом для страны, ее коммун, городов и общин. Об этом заявил 2 ноября генеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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«Многие ищут убежища в нашей стране: это свыше 1 млн граждан Украины, которые у нас зарегистрированы. Нужно приложить все силы, чтобы достичь мира», — указал канцлер на пресс-конференции в Берлине.

Шольц отметил, что власти ФРГ в этом году выделят дополнительно €1,5 млрд для поддержки переселенцев. В 2023 году для украинцев в ФРГ запланировано выделение еще €1,5 млрд, а для беженцев из других стран — еще €1,25 млрд, сообщил глава правительства.

Ранее, 24 октября, Шольц заявил, что около 1 млн беженцев с Украины прибыли на территорию ФРГ после начала спецоперации. Он поблагодарил компании, которые содействуют размещению беженцев, и школы, принимающие на учебу детей с Украины.

При этом читатели журнала Der Spiegel в тот же день возмутились большим наплывом украинских беженцев, выступив за их депортацию.

27 октября издание Bild сообщило, что в Германии иорданский беженец, проживающий в общине Гармиш-Партенкирхен, тяжело ранил ножом 21-летнюю беженку с Украины, чуть не убив ее. 28-летний мужчина напал на девушку во дворе дома, где она поселилась. Уточняется, что иорданец проживал с жертвой в одном общежитии и был с ней знаком.

26 октября газета Washington Post сообщила, что в Европе ухудшается отношение к беженцам с Украины — вплоть до неприязни и враждебности в ряде стран. Газета приводит мнение агента по недвижимости из Чехии Петры Выбираловой, которая утверждает, что сначала европейцы были готовы принимать украинцев у себя, но вскоре их отношение изменилось.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, в отношении которого Киев проводит военные действия с 2014 года.

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