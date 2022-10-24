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Около 1 млн беженцев с Украины прибыли в ФРГ после начала спецоперации России

Шольц: порядка 1 млн украинских беженцев прибыли в Германию после начала спецоперации России
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Фото: Global Look Press/Antti Aimo-Koivisto
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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил 24 октября, что около 1 млн беженцев с Украины прибыли на территорию ФРГ после начала специальной военной операции России.

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«С 24 февраля у нас нашли убежище 1 млн украинцев <...>, помимо их соотечественников, которые уже жили здесь, в Германии», — сообщил Шольц, выступая на открытии 5-го германо-украинского экономического форума в Берлине.

Он поблагодарил компании, которые содействуют размещению беженцев и школы, принимающие на учебу детей из Украины.

Шольц выразил надежду на то, что украинцы будут и впредь «мостом между двумя странами».

При этом ранее в этот же день читатели журнала Der Spiegel возмутились большим наплывом украинских беженцев, выступив за их депортацию.

На прошлой неделе немецкая газета Bild писала о том, что в северной части ФРГ неизвестные подожгли приют для украинских беженцев. В результате пожара никто не пострадал.

В начале октября сообщалось о том, что власти большей части городов в бывшей Германской Демократической республики отказываются от приема беженцев с Украины, так как достигли предела своих возможностей.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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