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В Германии пожаловались на проблемы из-за наплыва украинских беженцев

Die Welt: власти Баден-Вюртемберга заявили о стрессовой ситуации в ФРГ из-за беженцев
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Фото: Global Look Press/Roberto Pfeil
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Ситуация с размещением украинских беженцев в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии продолжает ухудшаться. Об этом в среду, 23 ноября, сообщила газета Die Welt.

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Как отметила министр юстиции Баден-Вюртемберг Марион Гентгес, ситуация является крайне стрессовой. По ее словам, регион принял 139 тыс. украинских беженцев, а также 22 тыс. людей, ищущих защиты, из других стран, а также три тыс. человек в рамках гуманитарной помощи.

Кроме того, Гентгес обозначила проблему с размещением беженцев, учитывая, что с наступлением зимы их количество возрастет. Она указала на необходимость создания эффективной системы распределения беженцев по странам Евросоюза, чтобы равномерно распределить нагрузку.

При этом пока никаких усилий со стороны федерального правительства Германии не наблюдается, добавила Гентгес.

Ранее, 2 ноября, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в Германии зарегистрировано более 1 млн беженцев с Украины, что является большим вызовом для страны, ее коммун, городов и общин.

24 октября читатели журнала Der Spiegel возмутились большим наплывом украинских беженцев, выступив за их депортацию.

До этого, 4 октября, газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что руководители 23 муниципалитетов в регионе Баден-Вюртемберг в Германии обратились к главе МВД страны Нэнси Фрезер с просьбой о финансовой помощи для обеспечения беженцев с Украины, так как число прибывающих лишь увеличивается. Для них не хватает жилья и других ресурсов.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 13 сентября 2022 года в страны Европы прибыло в общей сложности более 7,2 млн беженцев с Украины. Более 4 млн из них были зарегистрированы в этих государствах в рамках национальных программ защиты и оказания помощи. Больше всего их в Польше, Германии и Чехии.

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