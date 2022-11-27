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Генсек НАТО признал, что помощь Украине дорого обходится жителям Евросоюза

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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Federico Gambarini
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Военная и финансовая поддержка Украины дорого обходится жителям западных стран, однако поддержку Киева необходимо увеличить. Такое заявление высказал глава НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag в воскресенье, 27 ноября.

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«Рост счетов за продукты питания и электроэнергию означает тяжелые времена для многих домохозяйств в Европе. Но мы должны помнить, что народ Украины каждый день расплачивается своими жизнями. Нам всем нужно поддерживать и увеличивать нашу поддержку Украины», — заявил глава альянса.

В своей речи Столтенберг особо отметил Германию, похвалив ее за поставки оружия украинской стороне.

«Значительная поддержка Германии имеет решающее значение», — отметил он, призвав и другие стран следовать примеру ФРГ.

25 ноября глава Пентагона Ллойд Остин обсудил с министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт совместные меры для поддержки Украины. Отмечалось, что министры условились тесно координировать усилия по оказанию помощи Украине и укреплению оборонительных возможностей НАТО.

Двумя днями ранее президент США Джо Байден поручил Госдепу выделить $400 млн на военную поддержку Украины. После чего глава Госдепа Энтони Блинкен рассказал, что новый пакет военной помощи включает дополнительные вооружения.

До этого, 24 октября, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия в ближайшие месяцы поставит Украине еще три системы ПВО IRIS-T. Он напомнил, что Германия ранее уже передавала Киеву систему ПВО IRIS-T, а также зенитно-ракетные комплексы и зенитные самоходные установки.

12 октября сообщалось, что немецкая система ПВО IRIS-T доставлена на Украину.

Западные страны усилили военное снабжение Украины в связи со специальной военной операцией России по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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