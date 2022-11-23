В США раскрыли содержимое пакета военной помощи США в $400 млн

Новый пакет военной помощи США в $400 млн включает дополнительные вооружения. Об этом в среду, 23 ноября, говорится в заявлении главы Госдепа Энтони Блинкена.

«Пакет включает в себя дополнительные вооружения, боеприпасы и средства противовоздушной обороны», — сообщил он.

Вооружения поступят со складов министерства обороны США.

Ранее в этот день президент США Джо Байден поручил Госдепу выделить $400 млн на военную поддержку Украины.

21 ноября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США предоставили военную помощь Украине на сумму более $20 млрд. Он также подчеркнул, что Штаты продолжат помогать Украине «столько, сколько потребуется».

До этого, 16 ноября, стало известно, что администрация президента США запросила у конгресса около $37,7 млрд для помощи Киеву. Кроме того, дополнительно указывалось о выделении $9,25 млрд для борьбы с COVID-19 и $750 млн для борьбы с другими инфекционными заболеваниями.

В сентябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США фактически стали стороной конфликта на Украине в результате предоставления Киеву вооружений и денежной помощи.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украине на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. О ее начале было объявлено 24 февраля в связи с обострением ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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