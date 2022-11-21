США предоставили военную помощь Украине на сумму более $20 млрд. Об этом в понедельник, 21 ноября, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

«По состоянию на данный момент мы предоставили Украине более $20 млрд помощи», — сказал Остин на пресс-конференции в Индонезии.

Он также подчеркнул, что США продолжат помогать Украине «столько, сколько потребуется».

В частности, 16 ноября Остин в ходе выступления в Пентагоне на очередном заседании созданной странами Запада группы, координирующей поставки оружия Киеву, призвал страны Запада прилагать больше усилий, чтобы удовлетворить потребности Украины в средствах противовоздушной обороны (ПВО), которые защищают энергетическую инфраструктуру страны.

В этот же день стало известно, что администрация президента США запросила у конгресса около $37,7 млрд для помощи Киеву. Кроме того, дополнительно указывалось о выделении $9,25 млрд для борьбы с COVID-19 и $750 млн для борьбы с другими инфекционными заболеваниями.

Ранее, 10 ноября, Пентагон объявил, что США выделили новый пакет военной помощи Украине на $400 млн.

По данным американского оборонного ведомства, в общей сложности с конца февраля США предоставили Украине помощь на сумму свыше $18,6 млрд, а с 2014 года — более $21,4 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украине на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. О ее начале было объявлено 24 февраля в связи с обострением ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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