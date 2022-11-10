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Пентагон раскрыл детали нового пакета военной помощи Украине

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Фото: AP Photo/Patrick Semansky
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США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму $400 млн. Об этом говорится в заявлении Пентагона, обнародованном 10 ноября.

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Утверждается, что Киев получит четыре системы противовоздушной обороны AVENGER, ракеты Stinger, ракеты для зенитных ракетных комплексов HAWK, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также десятки тысяч артиллерийских и минометных снарядов.

Также Вашингтон направляет около 400 гранатометов, стрелковое оружие, оптику и боеприпасы к нему, защитное снаряжение для холодной погоды, снаряжение для расчистки препятствий.

Подчеркивается, что в общей сложности со дня начала российской спецоперации по защите Донбасса США выделили на помощь Украине в сфере безопасности на сумму свыше $18,6 млрд, а с 2014 года — более $21,4 млрд.

Также сообщается, что США на следующей неделе проведут консультации с участием других стран по координации оказания военной помощи Украине.

О том, что США объявят о выделении еще одного пакета помощи Украине, ранее в этот день рассказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

В то же время онлайн-журнал National Interest предупредил США о расплате за поставки оружия Киеву. Издание отметило, что американская армия столкнулась с уменьшением арсеналов.

Месяцем ранее США заявили об истощении боеприпасов для HIMARS из-за поставок на Украину. Кроме того, американский военный чиновник сообщил, что потребность Киева в вооружении оказалась «намного больше, чем ожидалось».

В Москве неоднократно указывали на то, что страны Запада многочисленными поставками оружия Киеву только затягивают конфликт и втягиваются в него. В Минобороны РФ подчеркивали, что российские Вооруженные силы на Украине, противостоят, по сути, всему блоку НАТО.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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