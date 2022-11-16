В Пентагоне призвали Запад прикладывать больше усилий для поставок Киеву систем ПВО

Страны Запада должны прилагать больше усилий, чтобы удовлетворить потребности Украины в средствах противовоздушной обороны (ПВО), которые защищают энергетическую инфраструктуру страны. Об этом заявил 16 ноября министр обороны США Ллойд Остин в ходе выступления в Пентагоне на очередном заседании созданной странами Запада группы, координирующей поставки оружия Киеву.

«Мы должны делать больше для удовлетворения неотложных потребностей Украины в средствах ПВО, которые могут помочь защитить энергетическую инфраструктуру Украины и обеспечить теплом ее детей», — сказал Остин.

Глава Пентагона также выразил надежду на то, что участники мероприятия достигнут прогресса в решении данного вопроса.

Днем ранее МИД Польши выступил с утверждением, что во вторник на территории села Пшеводув на востоке страны упали одна-две ракеты, в результате чего погибли два человека. Посол Польши при Европейском союзе Анджей Садось заявил, что все страны Евросоюза возлагают ответственность за ракетный инцидент на Россию.

Посол России в Варшаве Сергей Андреев был вызван в польское министерство иностранных дел в связи с инцидентом.

Ранее в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что по предварительному анализу НАТО к инциденту с попаданием ракет на территорию Польши, вероятно, привела ракета украинской противовоздушной обороны (ПВО), выпущенная для защиты территории Украины от крылатых ракет РФ.

Также он подчеркнул, что альянс не видит признаков того, что Россия готовит наступательные боевые действия против блока.

Президент США Джо Байден также уведомил партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал следствием работы украинской ПВО.

После этого Киев отметил, что хочет совместного расследования инцидента в Польше, потребовал доступа к месту падения ракеты готов передать западным партнерам якобы имеющиеся у Киева доказательства «российского следа» в инциденте.