Столтенберг заявил об отсутствии признаков подготовки Россией нападения на НАТО

НАТО не видит признаков того, что Россия готовит наступательные боевые действия против Североатлантического альянса. Об этом заявил в среду, 16 ноября, генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг.

Он уточнил, что, по предварительному анализу НАТО, к инциденту с попаданием ракет на территорию Польши, вероятно, привела ракета украинской противовоздушной обороны (ПВО), выпущенная для защиты территории Украины от крылатых ракет РФ.

«У нас нет указаний на то, что это была целенаправленная атака. И у нас нет указаний, что Россия готовит наступательные боевые действия против НАТО», — сказал генсек альянса по итогам заседания Североатлантического совета на уровне постпредов по инциденту в Польше, трансляцию которого вело издание Guardian News на YouTube-канале.

Ранее в среду президент США Джо Байден уведомил партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал следствием работы украинской ПВО.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил признание Запада, что ракета, упавшая на территории Польши, является украинской, но при этом добавил, что западные страны продолжают заявлять об угрозе со стороны РФ для НАТО и необходимости укрепления коллективной обороны. Он также назвал Зеленского безответственным провокатором и указал на его попытки втянуть в вооруженный конфликт третьи страны.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский также указал, что налицо попытка спровоцировать прямое военное столкновение НАТО и России со всеми вытекающими для всего мира последствиями.

Днем ранее МИД Польши выступил с утверждением, что во вторник на территории села Пшеводув на востоке страны упали одна-две ракеты, в результате чего погибли два человека. Посол Польши при Европейском союзе Анджей Садось заявил, что все страны Евросоюза возлагают ответственность за ракетный инцидент на Россию.

Минобороны РФ назвало провокацией домыслы о вероятном отношении России к инциденту, указав, что ВС страны не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы. Также в ведомстве сообщили, что фотоснимки обломков ракеты, обнаруженных в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

Как заметил военный эксперт Юрий Кнутов, обломки ракет, показанные на видео, слишком малогабаритные по сравнению с российскими крылатыми снарядами, элементы которых более существенные и значимые. Он также допустил, что на территории Польши могли упасть украинские С-300 с истекшим сроком годности.