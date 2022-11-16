Администрация Байдена запросила у конгресса $37 млрд на поддержку Украины

Администрация президента США Джо Байдена запросила у конгресса около $37,7 млрд для помощи Украине. Об этом в среду, 16 ноября, сообщает агентство Reuters.

«Финансирование Украины в течение финансового года пойдет на оборонную технику, гуманитарную помощь и поддержку ядерной безопасности», — говорится в сообщении.

Кроме того, администрация президента также запрашивает дополнительные $9,25 млрд для борьбы с COVID-19 и $750 млн для борьбы с другими инфекционными заболеваниями.

Ранее, 4 ноября, член палаты представителей от Республиканской партии Маржори Тейлор Грин предупредила, что если на промежуточных выборах в конгресс США победят республиканцы, то с финансированием Украины будет покончено.

В общей сложности с начала российской спецоперации по защите Донбасса США выделили на помощь Украине в сфере безопасности сумму свыше $18,6 млрд, а с 2014 года — более $21,4 млрд.

В Москве неоднократно указывали на то, что страны Запада многочисленными поставками оружия Киеву только затягивают конфликт и втягиваются в него.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».