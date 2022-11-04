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Конгрессвумен США предупредила об отказе от помощи Украине в случае победы республиканцев

Конгрессвумен Грин заявила, что при победе республиканцев на выборах в конгресс помощь Украине прекратится
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Фото: ТАСС/Zuma/Mauricio Campino
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Если на промежуточных выборах в конгресс США победят республиканцы, то с финансированием Украины будет покончено. Об этом 4 ноября заявила член палаты представителей от Республиканской партии Маржори Тейлор Грин, выступая перед избирателями в Су-Сити (штат Айова).

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«Демократы распахнули нашу границу настежь, но единственная граница, которая их волнует, — это Украина, а не южная часть Америки. При республиканцах Украине не достанется ни цента!» — цитирует политика «Газета.Ru».

По словам Грин, для партии республиканцев приоритетом является экономическая ситуация в самих Соединенных Штатах, а не за их пределами.

Тейлор Грин является активной сторонницей экс-президента страны Дональда Трампа. В 2021 году она также предлагала вынести импичмент нынешнему американскому лидеру Джо Байдену за злоупотребление властью в пользу сына.

Ранее, 31 октября, жители США потребовали от властей проверить, куда уходит финансовая помощь Украине. Читатели портала Breitbart под заметкой о том, что Белый дом обсуждает выделение дополнительной помощи Украине в размере $50 млрд после промежуточных выборов в палату представителей выразили свое негодование и заподозрили власти в отмывании денег.

Тогда же украинский лоббист Дэниел Вайдич сообщил, что Киев боится потерять финансовую помощь от Вашингтона в случае победы Республиканской партии на выборах в конгресс. По его словам, власти Украины считают, что Республиканская партия не сократит военную помощь Киеву, однако под вопросом остается финансовая поддержка, без которой не может функционировать государство.

29 октября группа членов Республиканской партии США выступила против принятия поправки в американский оборонный бюджет, которая бы разрешила передачу Украине доходов от изъятых у россиян активов. По мнению республиканцев, данное решение должно еще быть полностью проверено судебными комитетами палаты представителей и сената.

29 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что объем американской финансовой помощи Киеву скоро достигнет астрономической суммы в $26 млрд. Тогда же она подчеркнула, что США фактически стали стороной конфликта на Украине.

Финансовая помощь и поставки вооружения на Украину увеличились на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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