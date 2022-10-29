Республиканцы в США выступили против передачи Украине активов россиян

Группа членов Республиканской партии США выступила против принятия поправки в американский оборонный бюджет, которая бы разрешила передачу Украине доходов от изъятых у россиян активов. Об этом 28 октября сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По мнению республиканцев, данное решение должно еще быть полностью проверено судебными комитетами палаты представителей и сената.

«Мы все за поддержку Украины, и именно поэтому мы считаем, что более значимой мерой для прекращения финансирования машины [президента России Владимира] Путина было бы прекращение финансирования ее нефтью», ― поделился мнением один из приближенных к ситуации.

Он отметил, что захват яхты российского бизнесмена Олега Дерипаски не изменит поведения российского президента.

Официальный представитель Республиканской партии Лора Пиви рассказала, что в настоящий момент есть мощная оппозиция данной инициативе, хоть она и получила одобрение в палате представителей от обеих партий. Один из представителей Демократической партии допустил, что такими действиями республиканцы планируют в будущем вынудить демократов к какому-то торгу.

Ранее, 23 октября, телеканал CNN сообщил, что вопрос военной помощи Украине может расколоть Республиканскую партию США. Так, лидер республиканцев в сенате Митч Макконелл предложил американскому президенту Джо Байдену увеличить объемы помощи Украине. В то же время лидер фракции в палате представителей Кевин Маккарти заявил, что в случае победы партии на промежуточных выборах в конгрессе в ноябре 2022 года военная помощь Украине будет сокращена.

В сентябре президент России Владимир Путин назвал уроком арест имущества российских бизнесменов на Западе. Он указал, что если бы предприниматели держали свои яхты в России и не вкладывали бы деньги в иностранные активы, то ничего бы не потеряли.

До этого, в июле, стало известно, что сумма замороженных российских активов в странах Евросоюза составляет €13,8 млрд.

В апреле сообщалось об аресте яхты российского предпринимателя Виктора Вексельберга в порту Пальмы-де-Майорки. Также в середине марта СМИ сообщали, что в Италии была арестована яхта российского предпринимателя Андрея Мельниченко.

В марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия ряда стран в отношении российских бизнесменов бандитизмом на государственном уровне. По его словам, это отчетливо демонстрирует крах святости частной собственности и опасность ведения частного бизнеса за рубежом.

Санкционное давление на Россию со стороны Запада усилилось после начала спецоперации Москвы по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

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