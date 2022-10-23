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Республиканской партии США предрекли раскол из-за помощи Украине

CNN: вопрос военной помощи Украине грозит расколом в Республиканской партии
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Lev Radin
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Вопрос военной помощи Украине может расколоть Республиканскую партию США после победы на выборах в конгресс. Об этом в субботу, 22 октября, сообщил телеканал CNN.

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Члены Республиканской партии в палате представителей и сенате США придерживаются разных мнений по вопросу военной помощи Украине.

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл сообщил, что предложил президенту Джо Байдену увеличить военную помощь Украине.

Глава фракции республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти заявил, что в случае победы в промежуточных выборах в конгрессе, военная помощь Украине будет сокращена.

«Раскол между Макконнеллом и Маккарти по этому вопросу может стать камнем преткновения, если Республиканская партия получит контроль над палатой представителей», — прогнозирует телеканал.

Кроме того, Маккарти заявил, что сокращение расходов в целом станет его приоритетом в случае победы на январских выборах в конгресс.

Республиканская партия в своем большинстве всё еще выступает против военной помощи Украине. По данным CNN, все республиканцы отказались участвовать в последнем голосовании по вопросу помощи Украине в палате представителей.

Ранее, 20 октября, телеканал NBC сообщил, что американские конгрессмены намерены ускоренно принять закон о выделении новой порции финансовой помощи для Украины до $50 млрд. Телеканал указывает на то, что, вероятно, закон будет принят в ускоренном порядке из-за того, что новый состав конгресса после промежуточных выборов в ноябре может занять «более скептическую позицию» в вопросе помощи Украине.

Днем ранее сообщалось, что США могут прекратить финансирование Украины в случае победы республиканцев на выборах в Палату представителей. Кевин Маккарти выразил мнение о том, что финансирование может прекратиться, когда американцы окажутся в условиях рецессии. В свою очередь, член палаты представителей от Техаса Майкл Маккол добавил, что республиканцы хотят видеть больше отчетов и контроля за расходами.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля в связи с обострением ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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