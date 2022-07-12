Евросоюз заморозил активы российских граждан почти на €14 млрд

Сумма замороженных российских активов в странах Евросоюза составляет €13,8 млрд. Об этом 12 июля заявил европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

«В настоящий моменты мы заморозили активы олигархов и различных организаций на €13,8 млрд. Это довольно много. Но основную часть, более €12 млрд, обеспечили пять стран. Нам надо продолжать работу по убеждению остальных членов следовать их примеру», — цитирует Рейндерса Reuters.

В этот же день еврокомиссар заявил, что в октябре будет принята директива, позволяющая конфисковать имущество при попытке обойти санкции Евросоюза. По его словам, консенсус уже достигнут. Конфискованные средства будут направляться в общий фонд для Украины.

Ранее газета The Times сообщила о том, что Украина изучает возможность подачи судебного иска для «конфискации» недвижимого имущества РФ в Соединенном Королевстве. По информации издания, Киев претендует на 18 объектов стоимостью до £100 млн (7,3 млрд рублей), в том числе на здания представительства военного атташе и торговое представительство России.

30 июня заместитель секретаря Совбеза Александр Венедиктов сообщил, что заморозка активов России является одной из величайших краж в истории. Как отметил Венедиктов, парадокс заключается в том, что организаторами этого преступления выступают те же, кто ранее взял на себя ответственность за поддержание мировой экономической архитектуры.

26 июня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала заморозку банковских счетов россиян и белорусов за рубежом — геноцидом. Так как, по ее словам, это произошло «без суда, без следствия».

21 июня власти Ирландии заявили, что объем замороженных активов России оценивается в €1,72 млрд. Сенат Канады при этом одобрил конфискацию и продажу замороженных в рамках санкций российских активов.

До этого, 20 июня, в Германии заявили о первой конфискованной из-за санкций недвижимости. По данным газеты Oldenburger Onlinezeitung, лишены права собственности на три квартиры были российский депутат Госдумы и его жена.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о ее проведении было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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