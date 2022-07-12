Реклама
Прямой эфир
Общество
В Новой Москве задержали напавшего на пассажира автобуса в 2019 году
Культура
Карту Pokemon за $5 млн превратили в 50 млн NFT
Общество
Вильфанд пообещал похолодание в Москве с 15 июля
Мир
В США допустили прекращение поставок оружия Украине
Экономика
Европу предупредили о величайшем энергетическом шоке без «Северного потока»
Мир
Союзные силы России и ДНР лишили ВСУ шанса на контратаку на донецком направлении
Недвижимость
В России стали массово запускать субсидированную ипотеку на готовое жилье
Мир
Зеленский рассмотрит петицию о замене памятника Екатерине II в Одессе на скульптуру порноактера
Экономика
Мишустин заявил о важности мер поддержки отраслей экономики в условиях санкций
Интернет
Zoom оштрафовали на 1 млн рублей за отказ локализовать данные россиян
Политика
В Совфеде возложили на США ответственность за удары по Новой Каховке
Сюжет:

Евросоюз заморозил активы российских граждан почти на €14 млрд

0
Фото: Global Look Press/Ulrich Zillmann
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сумма замороженных российских активов в странах Евросоюза составляет €13,8 млрд. Об этом 12 июля заявил европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Один для всех: зачем ЕC орган по контролю за санкциями
И почему это в чем-то даже на руку России

«В настоящий моменты мы заморозили активы олигархов и различных организаций на €13,8 млрд. Это довольно много. Но основную часть, более €12 млрд, обеспечили пять стран. Нам надо продолжать работу по убеждению остальных членов следовать их примеру», — цитирует Рейндерса Reuters.

В этот же день еврокомиссар заявил, что в октябре будет принята директива, позволяющая конфисковать имущество при попытке обойти санкции Евросоюза. По его словам, консенсус уже достигнут. Конфискованные средства будут направляться в общий фонд для Украины.

Ранее газета The Times сообщила о том, что Украина изучает возможность подачи судебного иска для «конфискации» недвижимого имущества РФ в Соединенном Королевстве. По информации издания, Киев претендует на 18 объектов стоимостью до £100 млн (7,3 млрд рублей), в том числе на здания представительства военного атташе и торговое представительство России.

30 июня заместитель секретаря Совбеза Александр Венедиктов сообщил, что заморозка активов России является одной из величайших краж в истории. Как отметил Венедиктов, парадокс заключается в том, что организаторами этого преступления выступают те же, кто ранее взял на себя ответственность за поддержание мировой экономической архитектуры.

26 июня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала заморозку банковских счетов россиян и белорусов за рубежом — геноцидом. Так как, по ее словам, это произошло «без суда, без следствия».

21 июня власти Ирландии заявили, что объем замороженных активов России оценивается в €1,72 млрд. Сенат Канады при этом одобрил конфискацию и продажу замороженных в рамках санкций российских активов.

До этого, 20 июня, в Германии заявили о первой конфискованной из-за санкций недвижимости. По данным газеты Oldenburger Onlinezeitung, лишены права собственности на три квартиры были российский депутат Госдумы и его жена.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о ее проведении было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022