ЕС примет директиву, разрешающую конфискацию активов РФ при обходе санкций

Директива, разрешающая конфискацию российских активов в Евросоюзе (ЕС) в случае обхода санкций, будет принята в октябре. Об этом в ходе сессии заявил европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, следует из трансляции на сайте Совета ЕС 12 июня.

По его словам, согласие Европарламента на это получено, консенсус есть и в Совете.

«Документ будет официально одобрен советом после летнего перерыва. Директива будет принята в октябре. Мы продвигаемся очень быстро», — отметил Рейндерс.

С принятием директивы попытка обойти санкции будет внесена в список уголовных преступлений во всем Европейском союзе, подчеркнул он. Она откроет путь к конфискации активов российского бизнеса.

«В этом случае средства пойдут в общий фонд для украинского народа», — добавил он.

Ранее газета The Times сообщила о том, что Украина изучает возможность подачи судебного иска для «конфискации» недвижимого имущества РФ в Соединенном Королевстве. По информации издания, Киев претендует на 18 объектов стоимостью до £100 млн (7,3 млрд рублей), в том числе на здания представительства военного атташе и торговое представительство России.

Представитель Кремля Дмитрий Песков 16 марта заявил о том, что конфискация в странах Запада имущества, аресты собственности бизнесменов являются «крахом частной собственности и частного бизнеса».

Западные страны усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о ее проведении было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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