СМИ сообщили о планах Киева конфисковать в Великобритании недвижимость РФ

Украина изучает возможность подачи в Великобритании судебного иска для «конфискации» недвижимости, владение которой приписывают России. Среди имущества 18 объектов, сообщила The Times, ссылаясь на собственное расследование.

Кроме того, по данным издания, украинская сторона также рассматривает возможность судебного иска о вступлении во владение 18 объектами недвижимости. Их стоимость, предварительно, может достичь 100 млн фунтов стерлингов (7,3 млрд рублей).

Как уточнила газета, украинский посол Вадим Пристайко в Лондоне уже нанимает адвоката.

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин 5 июля выразил мнение, что Лондон вряд ли решится на конфискацию российских государственных активов, но ничего исключать нельзя. По его словам, у британской стороны нет законодательной базы для такого действия.

The Guardian 3 июля со ссылкой на слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что Соединенное Королевство рассматривает вариант конфискации попавших под санкции российских активов для передачи Украине. На следующий день в беседе с «Известиями» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик выразил мнение, что формулировку «рассматривать вариант конфискации» российских активов политикам честнее было бы заменить на «совершить грабеж».

Представитель Кремля Дмитрий Песков 16 марта заявил о том, что конфискация в странах Запада имущества, аресты собственности бизнесменов являются «крахом частной собственности и частного бизнеса».

Западные страны усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о ее проведении было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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