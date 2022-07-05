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Посол РФ Келин допустил конфискацию Лондоном активов РФ

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Фото: Global Look Press/Vuk Valcic
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Лондон вряд ли решится на конфискацию российских государственных активов, но ничего исключать нельзя. Об этом 5 июля заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

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Он напомнил, что речь идет о возможной конфискации подсанкционных физических и юридических лиц. Однако у Лондона нет законодательной базы для такого действия.

«Это удар по священному праву частной собственности, всей правовой системе и международному праву, если когда-либо это произойдет», —сказал высокопоставленный дипломат в эфире «России 24».

Он напомнил, что Лондон остается финансовой столицей мира, конфискация активов ударит по его репутации.

«Хотя в нынешней политической обстановке мы многое видим, что политические интересы перекрывают любые разумные доводы, и в том числе разумные ситуации. Нельзя ничего исключать», — заключил Келин.

Накануне депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал идею Великобритании по конфискации активов РФ наглым и неприкрытым грабежом. Подобные заявления звучали и от США, и от Канады, теперь же инициативу перехватила Великобритания, отметил парламентарий.

3 июля издание The Guardian со ссылкой на слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс сообщило, что Соединенное Королевство рассматривает вариант конфискации попавших под санкции российских активов для передачи Украине.

1 июля стало известно, что власти стран Евросоюза (ЕС) заморозили около €14 млрд ($14,6 млрд) активов, которые принадлежат лицам, попавшим под санкции против России. Так, например, 21 июня власти Ирландии заявили, что объем замороженных активов России оценивается в €1,72 млрд. Сенат Канады и вовсе одобрил конфискацию и продажу замороженных в рамках санкций российских активов.

О том, что в Канаде рассматривают поправки для конфискации российских активов, стало известно 23 июня. На данный момент в Канаде заморожено активов на $100 млн и примерно $23 млн в виде трансакций. Посольство России работает над их высвобождением.

До этого, 20 июня, в Германии заявили о первой конфискованной из-за санкций недвижимости. По данным газеты Oldenburger Onlinezeitung, лишены права собственности на три квартиры были российский депутат Госдумы и его жена.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в Европе и США на фоне антироссийских санкций наблюдается рост инфляции и цен.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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