Бери — не хотят: наступил ли у России дефолт

В случае, если России объявят дефолт, главными пострадавшими окажутся зарубежные инвесторы, а на экономике страны этот факт не скажется , полагают опрошенные «Известиями» эксперты. 27 июня истек месячный грейс-период для платежа РФ по еврооблигациям на $100 млн, но до держателей бумаг средства так и не дошли — это основание для дефолта , заявило Bloomberg. В Кремле и Минфине РФ этот факт не подтверждают : страна направила платеж, но иностранная инфраструктура его не провела. Юридически, дефолт могут объявить рейтинговые агентства или 25% инвесторов через суд, но не СМИ, подчеркнули эксперты.

Событие или нет

В ночь на 27 июня агентство Bloomberg заявило, что в России наступил первый с 1918 года дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте (в 1998 году был дефолт по внутренним обязательствам). Инвесторы не получили купоны по еврооблигациям в долларах с погашением в 2026 году (на $71,25 млн) и в евро с погашением в 2036-м (на €26,5 млн), которые страна должна была сделать 27 мая.

Тогда Россия направила платеж в валюте заранее — 20 мая , напомнили «Известиям» в Минфине. Вплоть до 25 мая действовала лицензия Минфина США , которая позволяла принимать деньги в счет погашения долга от РФ. Американский регулятор действие лицензии не продлил . Все участники рынка заблаговременно знали об истечении срока ее действия, но не предприняли мер для доведения средств до инвесторов, подчеркнули в Минфине.

Грейс-период, в течение которого средства по еврооблигациям «Россия-2026» и «Россия-2036» почти на $100 млн должны были поступить конечным держателям, закончился спустя месяц — 27 июня. Информации о том, дошел ли платеж до иностранных держателей бондов, не появилось . Как сообщило Bloomberg, такое событие можно считать дефолтом по внешнему долгу. Однако в РФ с этим не согласны.

— В соответствии с эмиссионной документацией по указанными выпускам событием дефолта является отсутствие платежа («failure to pay») со стороны должника, однако платеж был произведен заблаговременно — 20 мая 2022 года. В данном случае неполучение денег инвесторами произошло не в результате отсутствия платежа, а в силу действия третьих лиц , что прямо не предусмотрено в эмиссионной документации как событие дефолта и должно рассматриваться в рамках общих норм права, регулирующих условия выпуска, с учетом всех обстоятельств и добросовестности действий сторон, — подчеркнули в Минфине РФ.

С утверждениями, что Россия допустила дефолт по платежам по внешнему долгу, не согласны и в Кремле. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что платеж в валюте был направлен еще в мае. Тот факт, что эти средства были удержаны и не доведены до получателей, «это уже не наши проблемы» , уточнил Дмитрий Песков.

В публикации Bloomberg также отмечается, что РФ оказалась в крайне редкой ситуации, когда у страны есть деньги на проведение платежей, но она обречена на дефолт внешними обстоятельствами. Как писали ранее «Известия», незамороженная часть золотовалютных резервов в девять раз больше долга РФ по еврооблигациям.

Кто пострадает

Кроме того, как указывает Bloomberg, официальное заявление о дефолте по госдолгу должно поступить от рейтинговых агентств, однако санкции привели к прекращению их деятельности в России . «Известия» направили запрос в S&P, Fitch и Moody’s. В последнем заявили, что больше не рейтингуют российских эмитентов или долг, поэтому не могут комментировать вопросы о дефолте. Остальние не ответили на запрос.

Бери — не хотят Фото: РИА Новости/Александр Демьянчук

Согласно документации бумаг, льготный период которых истек 27 июня, держатели могут сами объявить о несостоятельности страны, если владельцы 25% находящихся в обращении бумаг подтвердят, что произошло «событие дефолта» . Формально объявлять о наступлении дефолта можно только после вступления в силу решения суда соответствующей юрисдикции об удовлетворении искового требования держателей еврооблигаций, пояснил «Известиям» аналитик «Финам» Алексей Ковалев.

Он отметил, что сейчас дефолт фактически объявил Bloomberg . Было ожидаемо, что это событие, произошло оно реально или нет, максимально осветят в западном информационном поле как результат наложенных санкций , полагает эксперт, добавив, что новость появилась во время саммита G7.

Несмотря на технические трудности с доведением денег до конечных инвесторов, Россия продолжает обслуживать внешний долг. 22 июня Владимир Путин установил новый порядок выплат по еврооблигациям в рублях . Иностранные инвесторы, права владения бумагами которых учитываются зарубежными депозитариями, должны будут напрямую обращаться в НРД — до этого момента там будут храниться деньги на счетах типа «И». Минфин РФ 23 и 24 июня направил купоны по трем выпускам евробондов общей суммой почти $400 млн (21 млрд рублей) по новой схеме.

«Известия» направили запрос в Национальный расчетный депозитарий о том, предоставили ли держатели российских еврооблигаций документы для получения денег по бумагам.

Бери — не хотят Здание Национального расчетного депозитария Фото: nsd.ru

От того, что РФ не дают заплатить по внешнему долгу, больше всего страдают сами держатели еврооблигаций — иностранные инвесторы, а не Россия или контрагенты в виде американских банков, хотя и для них это репутационные риски, рассказал руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. При переговорах о реструктуризации задолженности, как правило, держатель долга не получает больше 80% от номинала облигации, причем эти выплаты растянуты на несколько лет , напомнил он. Эксперт предположил, что некоторые держатели все-таки обратятся в НРД для получения денег, но их будет немного.