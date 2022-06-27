Бери — не хотят: наступил ли у России дефолт
В случае, если России объявят дефолт, главными пострадавшими окажутся зарубежные инвесторы, а на экономике страны этот факт не скажется, полагают опрошенные «Известиями» эксперты. 27 июня истек месячный грейс-период для платежа РФ по еврооблигациям на $100 млн, но до держателей бумаг средства так и не дошли — это основание для дефолта, заявило Bloomberg. В Кремле и Минфине РФ этот факт не подтверждают: страна направила платеж, но иностранная инфраструктура его не провела. Юридически, дефолт могут объявить рейтинговые агентства или 25% инвесторов через суд, но не СМИ, подчеркнули эксперты.
Событие или нет
В ночь на 27 июня агентство Bloomberg заявило, что в России наступил первый с 1918 года дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте (в 1998 году был дефолт по внутренним обязательствам). Инвесторы не получили купоны по еврооблигациям в долларах с погашением в 2026 году (на $71,25 млн) и в евро с погашением в 2036-м (на €26,5 млн), которые страна должна была сделать 27 мая.
Тогда Россия направила платеж в валюте заранее — 20 мая, напомнили «Известиям» в Минфине. Вплоть до 25 мая действовала лицензия Минфина США, которая позволяла принимать деньги в счет погашения долга от РФ. Американский регулятор действие лицензии не продлил. Все участники рынка заблаговременно знали об истечении срока ее действия, но не предприняли мер для доведения средств до инвесторов, подчеркнули в Минфине.
Грейс-период, в течение которого средства по еврооблигациям «Россия-2026» и «Россия-2036» почти на $100 млн должны были поступить конечным держателям, закончился спустя месяц — 27 июня. Информации о том, дошел ли платеж до иностранных держателей бондов, не появилось. Как сообщило Bloomberg, такое событие можно считать дефолтом по внешнему долгу. Однако в РФ с этим не согласны.
— В соответствии с эмиссионной документацией по указанными выпускам событием дефолта является отсутствие платежа («failure to pay») со стороны должника, однако платеж был произведен заблаговременно — 20 мая 2022 года. В данном случае неполучение денег инвесторами произошло не в результате отсутствия платежа, а в силу действия третьих лиц, что прямо не предусмотрено в эмиссионной документации как событие дефолта и должно рассматриваться в рамках общих норм права, регулирующих условия выпуска, с учетом всех обстоятельств и добросовестности действий сторон, — подчеркнули в Минфине РФ.
С утверждениями, что Россия допустила дефолт по платежам по внешнему долгу, не согласны и в Кремле. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что платеж в валюте был направлен еще в мае. Тот факт, что эти средства были удержаны и не доведены до получателей, «это уже не наши проблемы», уточнил Дмитрий Песков.
В публикации Bloomberg также отмечается, что РФ оказалась в крайне редкой ситуации, когда у страны есть деньги на проведение платежей, но она обречена на дефолт внешними обстоятельствами. Как писали ранее «Известия», незамороженная часть золотовалютных резервов в девять раз больше долга РФ по еврооблигациям.
Кто пострадает
Кроме того, как указывает Bloomberg, официальное заявление о дефолте по госдолгу должно поступить от рейтинговых агентств, однако санкции привели к прекращению их деятельности в России. «Известия» направили запрос в S&P, Fitch и Moody’s. В последнем заявили, что больше не рейтингуют российских эмитентов или долг, поэтому не могут комментировать вопросы о дефолте. Остальние не ответили на запрос.
Согласно документации бумаг, льготный период которых истек 27 июня, держатели могут сами объявить о несостоятельности страны, если владельцы 25% находящихся в обращении бумаг подтвердят, что произошло «событие дефолта». Формально объявлять о наступлении дефолта можно только после вступления в силу решения суда соответствующей юрисдикции об удовлетворении искового требования держателей еврооблигаций, пояснил «Известиям» аналитик «Финам» Алексей Ковалев.
Он отметил, что сейчас дефолт фактически объявил Bloomberg. Было ожидаемо, что это событие, произошло оно реально или нет, максимально осветят в западном информационном поле как результат наложенных санкций, полагает эксперт, добавив, что новость появилась во время саммита G7.
Несмотря на технические трудности с доведением денег до конечных инвесторов, Россия продолжает обслуживать внешний долг. 22 июня Владимир Путин установил новый порядок выплат по еврооблигациям в рублях. Иностранные инвесторы, права владения бумагами которых учитываются зарубежными депозитариями, должны будут напрямую обращаться в НРД — до этого момента там будут храниться деньги на счетах типа «И». Минфин РФ 23 и 24 июня направил купоны по трем выпускам евробондов общей суммой почти $400 млн (21 млрд рублей) по новой схеме.
«Известия» направили запрос в Национальный расчетный депозитарий о том, предоставили ли держатели российских еврооблигаций документы для получения денег по бумагам.
Здание Национального расчетного депозитария
От того, что РФ не дают заплатить по внешнему долгу, больше всего страдают сами держатели еврооблигаций — иностранные инвесторы, а не Россия или контрагенты в виде американских банков, хотя и для них это репутационные риски, рассказал руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. При переговорах о реструктуризации задолженности, как правило, держатель долга не получает больше 80% от номинала облигации, причем эти выплаты растянуты на несколько лет, напомнил он. Эксперт предположил, что некоторые держатели все-таки обратятся в НРД для получения денег, но их будет немного.
Вместе с тем, даже формальное объявление дефолта ничего бы не дало, уверен портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Дорофеев: Россия не отказывалась от права на суверенный иммунитет, поэтому зарубежные суды не могут вынести решений по конфискации какого-либо ее имущества и активов. Для России выплаты по внешнему долгу представляют относительно небольшие суммы, констатировали в ПСБ. В банке пояснили, что текущий бюджет исполняется с профицитом, у правительства есть значительные резервы и запасы ликвидности, в том числе в иностранной валюте.