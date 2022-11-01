Реклама
Прямой эфир
Мир
США возобновили инспекции для борьбы с контрабандой оружия на Украине
Мир
В ООН не смогли опровергнуть совершение атак на Черноморский флот Киевом
Мир
Правительство Японии решило сохранить участие в «Сахалине-1»
Мир
Клинтон потребовала у Трампа $1 млн из-за обвинений в попытке влиять на выборы
Мир
При крушении грузового судна у берегов Тайваня пропали без вести 12 человек
Мир
Украинский лоббист раскрыл страх Зеленского остаться без денег США
Экономика
В ОПЕК предрекли Европе и США скорую рецессию
Происшествия
В селе под Омском пять человек отравились угарным газом
Мир
Власти Японии введут зимой режим экономии электроэнергии
Экономика
Число российских брендов в торговых центрах выросло на треть
Армия
Российские снайперы испытали высокоточную снайперскую винтовку натовского калибра
Мир
Пхеньян предупредил Сеул и Вашингтон об ответных мерах после учений
Сюжет:

Украинский лоббист раскрыл страх Зеленского остаться без денег США

Politico: лоббист Украины Вайдич сообщил о страхе Зеленского лишиться денег от США
0
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киев боится потерять финансовую помощь от Вашингтона в случае победы Республиканской партии на выборах в конгресс США. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщил украинский лоббист Дэниел Вайдич.

Прощай, оружие: в США задумались о сокращении военной помощи Киеву
Утрата демократами контроля над конгрессом может вынудить Байдена сократить поставки вооружений Украине

«В Киеве понимают: им придется работать с республиканцами, разъясняя, что помощь Украине не может ограничиваться одними только пушками», — цитирует Вайдича газета Politico.

По его словам, власти Украины считают, что Республиканская партия не сократит военную помощь Киеву, однако под вопросом остается финансовая поддержка, без которой не может функционировать государство.

Он добавил, что если удары по энергетической инфраструктуре Украины продолжатся, то денег в ближайшие месяцы может потребоваться еще больше.

В материале также сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает на помощи, которую американский президент Джо Байден дать не может.

«Порой Зеленский требует то, что Байден давать не желает. Украинский руководитель часто в ответ на это публично выражает свою неудовольствие и получает активную поддержку со стороны членов конгресса из обеих партий», — сообщает издание.

В этот же день стало известно, что Байден вышел из себя в июне в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американский лидер едва закончил говорить, что одобрил выделение еще $1 млрд в виде военной помощи Украине, когда Зеленский начал перечислять всю дополнительную помощь, в которой он нуждается.

29 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что объем американской финансовой помощи Киеву скоро достигнет астрономической суммы в $26 млрд. Тогда же она подчеркнула, что США фактически стали стороной конфликта на Украине.

Поставки вооружения на Украину увеличились на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022