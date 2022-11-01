Киев боится потерять финансовую помощь от Вашингтона в случае победы Республиканской партии на выборах в конгресс США. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщил украинский лоббист Дэниел Вайдич.

«В Киеве понимают: им придется работать с республиканцами, разъясняя, что помощь Украине не может ограничиваться одними только пушками», — цитирует Вайдича газета Politico.

По его словам, власти Украины считают, что Республиканская партия не сократит военную помощь Киеву, однако под вопросом остается финансовая поддержка, без которой не может функционировать государство.

Он добавил, что если удары по энергетической инфраструктуре Украины продолжатся, то денег в ближайшие месяцы может потребоваться еще больше.

В материале также сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает на помощи, которую американский президент Джо Байден дать не может.

«Порой Зеленский требует то, что Байден давать не желает. Украинский руководитель часто в ответ на это публично выражает свою неудовольствие и получает активную поддержку со стороны членов конгресса из обеих партий», — сообщает издание.

В этот же день стало известно, что Байден вышел из себя в июне в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американский лидер едва закончил говорить, что одобрил выделение еще $1 млрд в виде военной помощи Украине, когда Зеленский начал перечислять всю дополнительную помощь, в которой он нуждается.

29 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что объем американской финансовой помощи Киеву скоро достигнет астрономической суммы в $26 млрд. Тогда же она подчеркнула, что США фактически стали стороной конфликта на Украине.

Поставки вооружения на Украину увеличились на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа.

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