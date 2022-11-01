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Американцы потребовали проверить финансовую помощь Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Под новостной заметкой о том, что Белый дом обсуждает выделение дополнительной помощи Украине в размере $50 млрд после промежуточных выборов в палату представителей читатели портала Breitbart 31 октября выразили свое негодование и заподозрили власти в отмывании денег.

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В материале отмечается, что республиканцы и даже некоторые демократы всё больше сопротивляются выделяемому денежному потоку помощи от властей США.

«США выделили Украине более $80 млрд, а для защиты американских границ — $15 млрд. И вот в чем дело: [президент США Джо] Байден и конгресс готовы защищать границу, которая нам не принадлежит», — говорится в комментарии от ArmyVet, который поднялся в топ.

«Думаю, мы бы могли назвать это защитой границы или платой за молчание», — написал Sturgeon General.

Комментатор с ником 1sthandknowledge указал, что с выделенной Украине помощью происходят «весьма странные вещи», и предположил, что речь может идти о коррупционных схемах. Также он выразил мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский выделяет 10% поступающей помощи сыну президента США Хантеру Байдену.

«Это крупнейшая схема отмывания денег и черного рынка оружия, которая когда-либо была создана», — говорится в комментарии пользователя под ником josey wales.

«Почему Украина стала нашей проблемой? Это проблема Европы. Хотя бы раз он [Байден] должен подумать о том, что лучше для американцев», — написал Byblow.

«Такое ощущение, что Джо тратит больше времени и денег на Украину, чем на американских граждан», — заявил Loki.

Ранее, 28 октября, заместитель пресс-секретаря минобороны США Сабрина Сингх заявила о том, что американская сторона выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму $275 млн. Она уточнила, что он включает ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, артиллерийские снаряды, стрелковое оружие и спутниковые антенны.

До этого, 18 октября, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США намерены оперативно передать Украине $4,5 млрд в качестве новой экономической помощи. Она уточнила, что речь идет о грантовой помощи Киеву.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск

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