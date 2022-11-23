Президент США Джо Байден поручил Госдепу выделить $400 млн на военную поддержку Украины. Об этом в среду, 23 ноября, говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

«[Байден] предоставил госсекретарю США полномочия <...> осуществить выделение на общую сумму до $400 млн оборонной продукции и услуг министерства обороны США, военной подготовки и обучения с целью помощи Украине», — говорится в документе.

Какие именно вооружения Вашингтон направит Киеву, не уточняется.

Днем ранее США предоставили Украине $4,5 млрд в качестве дополнительной прямой бюджетной поддержки. Средства направлены на укрепление экономической стабильности Украины и поддержку ключевых услуг страны.

21 ноября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США предоставили военную помощь Украине на сумму более $20 млрд. Он также подчеркнул, что Штаты продолжат помогать Украине «столько, сколько потребуется».

До этого, 16 ноября, стало известно, что администрация президента США запросила у конгресса около $37,7 млрд для помощи Киеву. Кроме того, дополнительно указывалось о выделении $9,25 млрд для борьбы с COVID-19 и $750 млн для борьбы с другими инфекционными заболеваниями.

В сентябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США фактически стали стороной конфликта на Украине в результате предоставления Киеву вооружений и денежной помощи.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. О ее начале было объявлено 24 февраля в связи с обострением ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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