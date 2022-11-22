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США предоставили Украине $4,5 млрд в качестве прямой бюджетной поддержки

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Фото: Global Look Press/Danita Delimont
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США предоставили Украине $4,5 млрд в качестве дополнительной прямой бюджетной поддержки. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщает американский минфин.

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Днем ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США предоставили военную помощь Украине на сумму более $20 млрд. Он также подчеркнул, что Штаты продолжат помогать Украине «столько, сколько потребуется».

16 ноября стало известно, что администрация президента США запросила у конгресса около $37,7 млрд для помощи Киеву. Кроме того, дополнительно указывалось о выделении $9,25 млрд для борьбы с COVID-19 и $750 млн для борьбы с другими инфекционными заболеваниями.

В сентябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США фактически стали стороной конфликта на Украине в результате предоставления Киеву вооружений и денежной помощи.

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