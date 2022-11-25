Главы МО США и ФРГ обсудили совместные меры по оказанию помощи Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин обсудил с министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт совместные меры для поддержки Украины и укрепления безопасности восточного фланга НАТО. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщила пресс-служба Пентагона.

«Министр Остин высоко оценил лидерскую роль Германии в оказании помощи Украине в сфере безопасности... Министры условились тесно координировать усилия по оказанию помощи Украине и укреплению оборонительных возможностей НАТО», — говорится в сообщении.

Ранее, 24 октября канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия в ближайшее время поставит Украине еще три системы ПВО IRIS-T. Он напомнил, что Германия ранее уже передавала Киеву систему ПВО IRIS-T, а также зенитно-ракетные комплексы и зенитные самоходные установки.

При этом Ламбрехт 22 ноября заявила, что Вооруженным силам Германии сложно откликаться на просьбы третьих стран об оказании военной помощи. Однако, по ее словам, ФРГ будет продолжать поддерживать Украину.

Кроме того, 23 ноября президент США Джо Байден поручил Госдепу выделить $400 млн на военную поддержку Украины. После чего глава Госдепа Энтони Блинкен рассказал, что новый пакет военной помощи включает дополнительные вооружения.

21 ноября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США предоставили военную помощь Украине на сумму более $20 млрд. Он также подчеркнул, что Штаты продолжат помогать Украине «столько, сколько потребуется».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. О ее начале было объявлено 24 февраля в связи с обострением ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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