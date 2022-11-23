Минобороны ФРГ заявило об «абсолютных границах» в поставках вооружений

Вооруженным силам Германии сложно откликаться на просьбы третьих стран об оказании военной помощи. Об этом заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт во вторник, 22 ноября.

«Мы сейчас находимся на абсолютной границе в плане того, что мы можем отдать», — сказала она.

По ее словам, Германия вынуждена отклонять просьбы некоторых стран об оказании новой военной помощи. Однако Ламбрехт заявила, что ФРГ будет продолжать поддерживать Украину. Также она напомнила об уже обещанных и осуществленных поставках вооружения, о финансовой и гуманитарной помощи, о размещении украинских беженцев в Германии, а также о европейской инструкторской миссии.

Ранее, 14 ноября, глава евродипломатии Жозеп Боррель уточнил, что Евросоюз (ЕС) в общей сложности поставил Украине оружия как минимум на €8 млрд.

До этого, 24 октября, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия в ближайшее время поставит Украине еще три системы ПВО IRIS-T. Он напомнил, что Германия ранее уже передавала Киеву систему ПВО IRIS-T, а также зенитно-ракетные комплексы и зенитные самоходные установки.

При этом 22 октября Шольц заявил, что почти треть немцев недовольна поставками оружия на Украину и санкциями против РФ. Однако он заверил, что правительство ФРГ продолжит оказывать Киеву помощь, в том числе военную.

Германия и другие государства Европы увеличили поставки оружия Украине на фоне проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса. РФ многократно подчеркивала, что таким образом страны Запада становятся де-факто участниками конфликта.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».