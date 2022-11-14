В ЕС заявили о поставке оружия Украине минимум на €8 млрд

Евросоюз (ЕС) в общей сложности поставил Украине оружия как минимум на €8 млрд, сообщил 14 ноября глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Такую сумму Боррель озвучил на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе. По его словам, она составляет 45% от объема поставок оружия Украине от США.

Как сообщалось накануне, ЕС намерен предложить 9 ноября новый механизм предоставления финансовой помощи Украине в размере €18 млрд. Предполагается, что деньги будут предоставлены Киеву в январе 2023 года.

3 ноября Боррель заявил, что ЕС уже потратил на Украину в 2022 году €22 млрд, в эту сумму не входят прямые поставки оружия от стран — членов ЕС.

По заявлению Пентагона, в общей сложности со дня начала российской спецоперации по защите Донбасса США выделили на помощь Украине в сфере безопасности свыше $18,6 млрд, а с 2014 года — более $21,4 млрд. По словам советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана, США намерены и дальше продолжать помогать Украине, чтобы поставить ее в лучшее положение на поле боя.

При этом, как написал обозреватель британской газеты The Telegraph Кон Кафлин, в настоящее время в странах Запада стоит острая дилемма из-за опасения вероятного попадания западного оружия, предоставленного Киеву, «не в те руки».

2 ноября испанская газета ABC сообщила, что оружие, поставляемое Украине, появилось на черных рынках Европы. Уточнялось, что часть переданных Киеву образцов вооружений правоохранительные органы Хельсинки заметили и на черных рынках Финляндии.

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».