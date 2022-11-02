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Поставляемое Западом Украине оружие появилось на черных рынках Европы

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Roland Balik
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Оружие, которое поставляют Украине западные страны, появилось на черных рынках Европы. Об этом пишет 2 ноября испанская газета ABC.

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Отмечается, что в странах Северной Европы на нелегальных торговых площадках было замечено финское оружие, ранее переданное Киеву. Опасения по этому поводу высказало руководство Европола (полицейская служба Евросоюза) и Интерпола.

Объемы оружия и его наименование не раскрываются, чтобы не разглашать секретные данные. При этом часть переданных Киеву образцов вооружений правоохранительные органы Хельсинки заметили и на черных рынках самой Финляндии.

Испанские журналисты предполагают, что история с переданным Киеву оружием может негативно сказаться на имидже Украины и отразиться на заинтересованности стран Евросоюза (ЕС) в восстановлении Украины после того, как завершится конфликт с Россией, а также возымеет отрицательный эффект в отношении перспектив вступления государства в ЕС.

До этого, 30 октября, центральная криминальная полиция Финляндии сообщила, что преступники в стране получают оружие, которое поставлялось на Украину. В ведомстве отметили, что речь идет о появлении штурмовых винтовок. Отмечалось, что маршруты контрабанды с Украины в Финляндию уже налажены, для чего мотоциклетная банда Bandidos MC даже открыла отделения в крупнейших городах Украины.

31 октября США возобновили инспекции на Украине для отслеживания поставок оружия. Власти страны выразили опасения, что оружие может попасть «в чужие руки».

До этого, 27 октября, в США заверили, что у них есть план предотвращения утечек оружия, которое было доставлено на Украину в рамках военной помощи. Он предполагает охрану и учет оружия и боеприпасов, повышение эффективности охраны границ, а также наращивание возможностей соответствующих структур в регионе в сфере сдерживания, выявления и пресечения незаконного оборота оружия.

20 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что поставляемое на Украину вооружение оказывается на черном рынке, его ежемесячный контрабандный оборот достигает $1 млрд.

Ранее, 28 августа, газета The Sun также сообщила о беспокойстве Великобритании по поводу контрабанды оружия с Украины обратно в королевство.

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

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