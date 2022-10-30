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В Финляндии заявили о попадании к преступникам оружия с Украины

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Alejandro MartÃ�Nez VÃ�Lez
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Преступники в Финляндии получают оружие, которое поставлялось на Украину. Об этом 30 октября сообщила центральная криминальная полиция страны.

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«У нас есть признаки того, что поставляемое на Украину оружие уже находится в Финляндии. Оружие также было найдено в Швеции, Дании и Нидерландах», — приводит Yle слова комиссара Кристера Альгрена.

В ведомстве отметили, что речь идет о появлении штурмовых винтовок, но не стали делиться подробной информацией из соображений безопасности. По словам Альгрена, маршруты контрабанды с Украины в Финляндию уже налажены, а у мотоциклетной банды Bandidos MC имеются отделения в крупнейших городах Украины.

До этого, 27 октября, в США заверили, что у них есть план предотвращения утечек оружия, которое было доставлено на Украину в рамках военной помощи. Он предполагает охрану и учет оружия и боеприпасов, повышение эффективности охраны границ, а также наращивание возможностей соответствующих структур в регионе в сфере сдерживания, выявления и пресечения незаконного оборота оружия.

20 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что поставляемое на Украину вооружение оказывается на черном рынке, его ежемесячный контрабандный оборот достигает $1 млрд.

До этого, 28 августа, The Sun сообщила о беспокойстве Великобритании по поводу контрабанды оружия с Украины обратно в королевство.

21 июля полицейская служба Европейского союза отчиталась о том, что зафиксировала случаи контрабанды оружия с Украины в Евросоюз. В частности, были зафиксированы эпизоды торговли и выезда с Украины отдельных лиц с оружием, а также объявления в даркнете о продаже противотанковых комплексов Javelin. В ведомстве опасаются, что оружие может попасть в руки террористов.

5 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что часть поставляемого Западом на Украину оружия оказывается на черном рынке. При этом 10 июня старший научный сотрудник Стокгольмского международного института исследований проблем мира Симон Веземан также отмечал, что поставляемое Киеву оружие в конечном счете может просто исчезнуть на черном рынке из-за того, что Украина не контролирует свою территорию.

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

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