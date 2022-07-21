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Европол указал на случаи контрабанды украинского оружия

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Полицейская служба Европейского союза (Европол) отмечает случаи контрабанды оружия и военной продукции, ранее поставленных на Украину. В беседе с немецким агентством DPA представитель ведомства Ян Оп Ген Оорт 21 июля выразил опасение по поводу того, что оно может попасть в руки террористов.

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Так, уже были зафиксированы эпизоды торговли и выезда с Украины отдельных лиц с оружием, которые могут, согласно опасениям Европола, хранить его в схронах у государственной границы для дальнейшей продажи.

Ян Оп Ген Оорт рассказал о наличии в даркнете объявлений о продаже американских противотанковых ракет Javelin, однако их достоверность необходимо проверить. При этом в эфире немецкого телеканала SWR прозвучала информация со ссылкой на секретный документ ведомства о том, что на Украине действуют криминальные группы, которые планируют или уже осуществляют контрабанду «значительного числа» оружия из страны.

11 июля еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон рассказала о планах Еврокомиссии открыть в Кишиневе хаб для борьбы с контрабандой оружия и потоком нелегальных мигрантов, которые следуют в Евросоюз из Украины через Молдавию.

По ее словам, хаб будет содействовать обеспечению безопасности в Молдавии. Она пояснила, что речь идет о ситуации, когда преступные группировки используют кризис на Украине в своих интересах, в том числе на территории республики.

Тогда же участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности рассказал, что, согласно оперативным данным, поставляемое на Украину оружие поступает контрабандистам и криминальным структурам для дальнейшей перепродажи на Запад на черном рынке. Он не исключил, что к этому могут быть причастны украинские спецслужбы, которые таким образом обеспечивают себе дополнительное финансирование.

При этом он подчеркнул, что речь идет о продажах Украиной даже не стрелкового оружия, а противотанковых систем — американских Javelin и британских NLAW, а также о гранатометах. Последние, по его словам, пользуются наибольшим спросом.

До этого, 5 июля, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что часть поставляемого Западом на Украину оружия оказывается на черном рынке. В прошлом месяце старший научный сотрудник Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) Симон Веземан также отмечал, что поставляемое Киеву оружие в конечном счете может просто исчезнуть на черном рынке, из-за того что Украина не контролирует свою территорию.

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне проводящейся РФ спецоперации по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

РФ начала спецоперацию 24 февраля. В Кремле подчеркнули, что ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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