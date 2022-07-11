ЕК создаст центр по борьбе с контрабандой оружия и потоком мигрантов из Украины

Еврокомиссия (ЕК) откроет в Кишиневе хаб для борьбы с контрабандой оружия и потоком нелегальных мигрантов, которые следуют в Евросоюз (ЕС) из Украины через Молдавию. Об этом в понедельник, 11 июля, заявила еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йохансон.

По ее словам, хаб будет содействовать обеспечению безопасности в Молдавии. Она пояснила, что речь идет о ситуации, когда преступные группировки используют кризис на Украине в своих интересах, в том числе на территории республики.

«Это прекрасная демонстрация сотрудничества, включающая также наши ключевые агентства в этой области — Frontex и Europol. С помощью этого нового хаба мы будем бороться с контрабандой огнестрельного оружия, незаконным ввозом мигрантов, торговлей людьми, а также с киберугрозами и контрабандой наркотиков», — сказала Йохансон на полях неформального заседания глав МВД стран Евросоюза в Праге.

На сегодняшний день о своем желании участвовать в хабе объявили 12 стран. Четыре из них решили дополнительно направить своих экспертов в Молдавию, но пока это сделали только два государства ЕС.

Йохансон также подчеркнула, что первое заседание хаба пройдет уже в этот понедельник. На нем будут обсуждаться конкретные меры по борьбе с незаконным трафиком оружия. Помимо представителей ЕК, Frontex, Europol и молдавской стороны, участие в мероприятии примут эксперты по незаконному обороту огнестрельного оружия из Германии, Франции, Испании, Румынии, Нидерландов и Словакии.

Ранее в этот день участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности рассказал, что, согласно оперативным данным, поставляемое на Украину оружие поступает контрабандистам и криминальным структурам для дальнейшей перепродажи на Запад на черном рынке. Он не исключил, что к этому могут быть причастны украинские спецслужбы, которые таким образом обеспечивают себе дополнительное финансирование.

При этом он подчеркнул, что речь идет о продажах Украиной даже не стрелкового оружия, а противотанковых систем — американских Javelin и британских NLAW, а также о гранатометах. Последние, по его словам, пользуются наибольшим спросом.

До этого, 5 июля, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что часть поставляемого Западом на Украину оружия оказывается на черном рынке. В прошлом месяце старший научный сотрудник Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) Симон Веземан также отмечал, что поставляемое Киеву оружие в конечном счете может просто исчезнуть на черном рынке из-за того, что Украина не контролирует свою территорию.