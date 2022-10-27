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США разработали план предотвращения утечек выдаваемого Украине оружия

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Фото: REUTERS/Manuel Balce Ceneta
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У США имеется план предотвращения утечек оружия, которое было доставлено на Украину. Об этом 27 октября заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.

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«Сегодня госдепартамент объявляет о плане США по противодействию незаконному перенаправлению отдельных видов передового конвенционального вооружения в Восточной Европе», — заявил он журналистам.

Прайс признал, что у США есть обеспокоенность по поводу возможной передачи оружия криминальным элементам и российским военным во время и после конфликта в Донбассе.

План США предполагает охрану и учет оружия и боеприпасов на Украине и в соседних странах, повышение эффективности охраны границ, а также наращивание возможностей соответствующих структур в регионе в сфере сдерживания, выявления и пресечения незаконного оборота оружия.

20 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что поставляемое на Украину вооружение оказывается на черном рынке, его ежемесячный контрабадный оборот достигает $1 млрд.

До этого, 28 августа, The Sun сообщила о беспокойстве Великобритании по поводу контрабанды оружия из Украины обратно в королевство.

21 июля полицейская служба Европейского союза отчиталась о том, что зафиксировала случаи контрабанды оружия с Украины в Евросоюз. В частности, были зафиксированы эпизоды торговли и выезда с Украины отдельных лиц с оружием, а также объявления в Даркнете о продаже противотанковых комплексов Javelin. В ведомстве опасаются, что оружие может попасть в руки террористов.

5 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что часть поставляемого Западом на Украину оружия оказывается на черном рынке. При этом 10 июня старший научный сотрудник Стокгольмского международного института исследований проблем мира Симон Веземан также отмечал, что поставляемое Киеву оружие в конечном счете может просто исчезнуть на черном рынке, из-за того что Украина не контролирует свою территорию.

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

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