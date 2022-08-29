Чиновники Великобритании опасаются, что переданное Украине оружие может контрабандой снова попасть в страну. Об этом 28 августа рассказала газета The Sun со ссылкой на источники.

Собеседники газеты из Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании указали, что вооружения могут незаконно ввезти обратно, после чего оно попадет к криминальным элементам.

«Было бы глупо предполагать, что после раздачи украинским правительством [теробороне] всех 100 тыс. единиц нашего автоматического оружия каждая из них останется на Украине. <...> Как и в любом конфликте, оружие может просачиваться со стороны, будь то через трофеи или преднамеренные перемещения организованной преступности или других групп», — рассказал один из собеседников.

Он уточнил, что власти королевства осознавали угрозу, которую несут в себе поставки вооружений Киеву, и сравнил возможные сценарии попадания оружия преступным группировкам с ситуацией, которая была во время югославских войн в 1991–2001 годах.

Вместе с этим отмечается, что у Пограничной службы Соединенного Королевства появились проблемы с организацией эффективного противодействия контрабанде оружия из-за привлечения большого количества офицеров для обеспечения морских патрулей.

21 июля полицейская служба Европейского союза отчиталась о том, что зафиксировала случаи контрабанды оружия с Украины в Евросоюз. В частности, были зафиксированы эпизоды торговли и выезда с Украины отдельных лиц с оружием, а также объявления в даркнете о продаже противотанковых комплексов Javelin. В ведомстве опасаются, что оружие может попасть в руки террористов.

5 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что часть поставляемого Западом на Украину оружия оказывается на черном рынке. В прошлом месяце старший научный сотрудник Стокгольмского международного института исследований проблем мира Симон Веземан также отмечал, что поставляемое Киеву оружие в конечном счете может просто исчезнуть на черном рынке, из-за того что Украина не контролирует свою территорию.

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

РФ начала спецоперацию 24 февраля. В Кремле подчеркнули, что ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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