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Захарова заявила о приближении НАТО к столкновению с Россией

Захарова: накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к прямому столкновению с РФ
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sgt. Matthew Lucibello
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НАТО приближается к столкновению с Россией, продолжая поставлять вооружение Украине. Об этом 20 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Страны НАТО, словно соревнуясь друг с другом, продолжают накачивать киевский режим вооружениями, боеприпасами, поставлять ему разведданные, обучать солдат, давать ориентировки по ведению боевых действий, тем самым приближаясь к опасной черте прямого военного столкновения с Россией», — сказала она на брифинге.

Захарова назвала страны НАТО соучастниками преступлений киевского режима и спонсорами террористической деятельности. Она также отметила, что поставляемое вооружение оказывается на черном рынке.

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«Ежемесячный контрабандный оборот этого самого черного рынка превышает $1 млрд. Предназначенные для киевского режима натовские военные грузы оказываются в руках террористов, экстремистов и криминальных группировок на Ближнем Востоке, в Центральной Африке, Юго-Восточной Азии», — добавила она.

Ранее, 19 октября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что Греция начала передачу Украине бронированных машин пехоты БМП-1. В Афинах сообщили, что они отправят 40 БМП-1. Взамен Греция получит столько же немецких бронемашин.

14 октября президент США Джо Байден сообщил о предоставлении Украине военной помощи в размере $725 млн. Днем ранее глава украинского минобороны Алексей Резников заявил, что в течение октября Киев ожидает поступления первой партии зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS из США.

До этого, 12 октября, стало известно, что общий объем помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) со стороны Вашингтона достиг $16,8 млрд.

11 октября сообщалось, что Украина получила от Германии первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T SLM. Как отмечал канцлер ФРГ Олаф Шольц в начале июня, IRIS-T SLM — это самая современная система ПВО, которая есть у Германии.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля в связи с обострением ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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