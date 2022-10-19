Греция начала передачу Киеву БМП-1

Греция начала передачу Украине бронированных машин пехоты БМП-1. Об этом сообщил 19 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом.

«Очень важно, что уже началась долгожданная отгрузка из Греции бронированных машин пехоты БМП-1 для Украины. Уже скоро они прибудут в нашу армию и мгновенно усилят боеспособность и обороноспособность нашей страны», — сообщил Кулеба.

16 сентября министерство национальной обороны Греции сообщило, что им будут отправлены на Украину 40 БМП-1. Взамен Греция получит столько же немецких бронемашин.

Ранее, 15 сентября, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Германия поставит Украине две реактивные системы залпового огня MARS II и обучит украинских военных ими пользоваться. Кроме того, по ее словам, Германия предоставит украинской стороне 50 бронеавтомобилей Dingo, а также поможет в обмене старой военной техники на новую и поспособствует поставке БМП-1 из Греции.

В июне директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявлял, что у Москвы есть сведения о намерении Греции осуществить новые поставки вооружений Киеву. Он подчеркнул, что власти Греции в числе первых отправили на Украину вооружение, которое вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно используют против мирных жителей Донбасса. По его словам, Афины взяли курс на разрушение многолетних двусторонних отношений с РФ в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической и других сферах.

5 июня греческий новостной портал pronews.gr сообщил о том, что правительство Греции передало или еще только собирается передать Украине «невероятное количество» оружия и боеприпасов. По имеющейся информации издания, в пакет военной помощи войдут 122 бронированные машины пехоты БМП-1 со всем боезапасом для пулеметов; 15 тыс. снарядов 73 мм; 2,1 тыс. реактивных снарядов 122 мм и другое вооружение.

31 мая стало известно, что власти Греции намерены направить на Украину свои устаревшие бронетранспортеры советского образца, которые не нужны самой греческой армии, а взамен их получить новые машины из Германии. Речь идет о передаче Украине бронированных машин пехоты, которые страна получила в 1992 году. Их возраст составляет 40–50 лет.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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