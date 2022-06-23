В МИД РФ заявили о планах Греции осуществить новые поставки вооружений Киеву

У Москвы есть сведения о намерении Греции осуществить новые поставки вооружений Киеву. Об этом в четверг, 23 июня, заявил директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

Он подчеркнул, что власти Греции в числе первых отправили на Украину вооружение, которое Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно используют против мирных жителей Донбасса.

«А ведь там проживает многочисленная греческая община. Есть сведения, что на фоне массированных ежедневных обстрелов Донецка и других населенных пунктов, в том числе территории России, уже обсуждаются новые поставки киевскому режиму имеющейся у Греции военной техники», — сказал дипломат в интервью ТАСС.

По его словам, Афины взяли курс на разрушение многолетних двусторонних отношений с РФ в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической и других сферах.

«Провозглашен скорейший отказ от российских энергоносителей, хотя это уже привело к значительному росту цен на греческом рынке. «Отменяется» русская культура. Официально объявлено о приостановке любого культурно-гуманитарного взаимодействия с нами. При том, что, согласно опросам общественного мнения, 56% греков хотели бы сохранить традиционные связи с Россией», -— заявил Пилипсон.

5 июня греческий новостной портал pronews.gr сообщил о том, что правительство Греции передало или еще только собирается передать Украине «невероятное количество» оружия и боеприпасов. По имеющейся информации издания, в пакет военной помощи войдут 122 бронированные машины пехоты БМП-1 со всем боезапасом для пулеметов; 15 тыс. снарядов 73 мм; 2,1 тыс. реактивных снарядов 122 мм и другое вооружение.

31 мая стало известно, что власти Греции намерены направить на Украину свои устаревшие бронетранспортеры советского образца, которые не нужны самой греческой армии, а взамен их получить новые машины из Германии.

Речь идет о передаче Украине бронированных машин пехоты, которые страна получила в 1992 году. Их возраст составляет 40–50 лет.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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