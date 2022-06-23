Реклама
Прямой эфир
Общество
Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов
Общество
Уникальный парад планет увидят жители России 24 июня
Мир
Под Горловкой мирная жительница погибла во время обстрела ВФУ
Общество
Аксенов анонсировал приезд 150 детей из ЛНР для отдыха в Крыму
Мир
В Херсонской области заработали три новых мобильных оператора
Мир
Захарова высмеяла обвинения премьера Болгарии в адрес посла России
Туризм
Чехия продлила запрет на выдачу виз россиянам до марта 2023 года
Мир
СК РФ возбудил дело в отношении офицера ВСУ после обстрела гражданских объектов
Мир
Премьер Болгарии обвинил в отставке правительства посла России
Мир
Силы ЛНР пресекли попытку прорыва ВСУ из окружения на Лисичанском направлении
Мир
В МИДе заявили о «точке замерзания» в отношениях РФ с Хорватией и Словенией
Сюжет:

В МИД РФ заявили о планах Греции осуществить новые поставки вооружений Киеву

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Volodymyr Tarasov
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У Москвы есть сведения о намерении Греции осуществить новые поставки вооружений Киеву. Об этом в четверг, 23 июня, заявил директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

Линии ограничения: к чему могут привести поставки Киеву дальнобойных вооружений
США уже одобрили новый пакет военной помощи Украине, об аналогичных планах заявили и в Великобритании

Он подчеркнул, что власти Греции в числе первых отправили на Украину вооружение, которое Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно используют против мирных жителей Донбасса.

«А ведь там проживает многочисленная греческая община. Есть сведения, что на фоне массированных ежедневных обстрелов Донецка и других населенных пунктов, в том числе территории России, уже обсуждаются новые поставки киевскому режиму имеющейся у Греции военной техники», — сказал дипломат в интервью ТАСС.

По его словам, Афины взяли курс на разрушение многолетних двусторонних отношений с РФ в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической и других сферах.

«Провозглашен скорейший отказ от российских энергоносителей, хотя это уже привело к значительному росту цен на греческом рынке. «Отменяется» русская культура. Официально объявлено о приостановке любого культурно-гуманитарного взаимодействия с нами. При том, что, согласно опросам общественного мнения, 56% греков хотели бы сохранить традиционные связи с Россией», -— заявил Пилипсон.

5 июня греческий новостной портал pronews.gr сообщил о том, что правительство Греции передало или еще только собирается передать Украине «невероятное количество» оружия и боеприпасов. По имеющейся информации издания, в пакет военной помощи войдут 122 бронированные машины пехоты БМП-1 со всем боезапасом для пулеметов; 15 тыс. снарядов 73 мм; 2,1 тыс. реактивных снарядов 122 мм и другое вооружение.

31 мая стало известно, что власти Греции намерены направить на Украину свои устаревшие бронетранспортеры советского образца, которые не нужны самой греческой армии, а взамен их получить новые машины из Германии.

Речь идет о передаче Украине бронированных машин пехоты, которые страна получила в 1992 году. Их возраст составляет 40–50 лет.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022