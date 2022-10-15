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Байден поручил Госдепу выделить Украине военную помощь на $725 млн

Джо Байден поручил Госдепу выделить военную помощь Украине на $725 млн
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Фото: Global Look Press/Staff Sgt. Marco Gomez
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Президент США Джо Байден сообщил о предоставлении Украине военной помощи в размере $725 млн. Соответствующий меморандум был опубликован на сайте Белого дома в пятницу, 14 октября.

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«Госсекретарь уполномочен выделить оборонных позиций и услуг, обучения и предоставить помощь Украине на сумму до $725 млн», — говорится в распоряжении главы государства.

Ранее в этот день глава украинского Минобороны Алексей Резников заявил, что в течение октября Киев ошидает поступления первой партии зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS из США.

12 октября стало известно, что общий объем помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) со стороны Вашингтона достиг $16,8 млрд.

Накануне газета The Washington Post со ссылкой на бывшего чиновника Белого дома написала, что президент США Джо Байден попросил своего украинского коллегу Владимира Зеленского не жаловаться на недостаточную американскую поддержку, иначе Киев может лишиться помощи от Вашингтона.

В последнем телефонном разговоре, который состоялся 10 октября, Байден пообещал Зеленскому продолжать оказывать Украине поддержку, включая поставку передовых систем ПВО.

10 октября посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что заявления американской стороны о готовности поставить Киеву оружие подтверждают закрепление США в статусе участника конфликта. Он призвал Штаты и их союзников не пересекать «красных линий», добавив, что «накачивание» киевского режима смертоносным вооружением приведет лишь к дальнейшему затягиванию конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на затягивание США конфликта на Украине поставками систем ПВО, а посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил о приближении Соединенных Штатов Америки к «красной линии» из-за помощи Киеву.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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