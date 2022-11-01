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США возобновили инспекции для борьбы с контрабандой оружия на Украине

Reuters: США возобновили инспекции по отслеживанию перемещения оружия на Украине
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Фото: REUTERS/Serhiy Takhmazov
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США возобновили инспекции на Украине для отслеживания поставок оружия. Об этом сообщило агентство Reuters в понедельник, 31 октября, со ссылкой на американского чиновника.

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По информации агентства, США опасаются, что оружие может попасть «в чужие руки».

«Инспекции на местах являются обычной частью соглашений, которые страны подписывают с Соединенными Штатами Америки, когда им предоставляется определенное оружие», — добавляется в публикации.

27 октября в США заверили, что у них есть план предотвращения утечек оружия, которое было доставлено на Украину в рамках военной помощи. Он предполагает охрану и учет оружия и боеприпасов, повышение эффективности охраны границ, а также наращивание возможностей соответствующих структур в регионе в сфере сдерживания, выявления и пресечения незаконного оборота оружия.

До этого, 20 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что поставляемое на Украину вооружение оказывается на черном рынке, его ежемесячный контрабандный оборот достигает $1 млрд.

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

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