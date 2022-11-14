Запад признал опасность утечек поставляемого Киеву оружия «не в те руки»

Опасения вероятного попадания западного оружия, предоставленного Киеву, «не в те руки» породили острую дилемму в вопросах поставок. Об этом написал обозреватель британской газеты The Telegraph Кон Кафлин.

«С одной стороны, Запад намеревается предоставить Украине средства для достижения победы, с другой стороны, он не хочет, чтобы это оружие в будущем использовали против его же военных или гражданских лиц», — говорится в статье.

В то же время, подчеркнул обозреватель, украинские власти продолжают призывать к еще большим поставкам вооружения, что делает дилемму более трудной.

Ранее, 2 ноября, испанская газета ABC сообщила, что оружие, поставляемое Украине, появилось на черных рынках Европы. Уточнялось, что часть переданных Киеву образцов вооружений правоохранительные органы Хельсинки заметили и на черных рынках Финляндии.

Ранее, 31 октября, стало известно, что США возобновили инспекции на Украине для отслеживания поставок оружия. Вашингтон опасается, что оружие может попасть «в чужие руки».

Накануне центральная криминальная полиция Финляндии заявила, что преступники в стране получают оружие, которое поставлялось на Украину. Оружие также было найдено в Швеции, Дании и Нидерландах, уточнили там.

До этого, 27 октября, в США заверили, что у них есть план предотвращения утечек оружия, которое было доставлено на Украину в рамках военной помощи. Он предполагает охрану и учет оружия и боеприпасов, повышение эффективности охраны границ, а также наращивание возможностей соответствующих структур в регионе в сфере сдерживания, выявления и пресечения незаконного оборота оружия.

Еще летом, 5 июля, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что часть поставляемого Западом на Украину оружия оказывается на черном рынке.

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

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