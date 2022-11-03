Евросоюз потратил €22 млрд на Украину в 2022 году
Евросоюз уже потратил на Украину в 2022 году €22 млрд, в эту сумму не входят прямые поставки оружия от стран-членов ЕС. Об этом заявил 3 ноября журналистам глава евродипломатии Жозеп Боррель в Мюнстере в рамках встречи глав МИД стран Группы семи (G7).
«Европейский союз уже выделил 22 млрд евро на поддержку Украине. <...> И я не считаю военную помощь со стороны стран-членов <...> Я считаю только 3 млрд евро, выделенные [на поставки оружия] через Европейский фонд мира, и 19 млрд евро на финансовую и экономическую поддержку Украины», — отметил Боррель.
Он подчеркнул, что необходимо продолжать оказывать поддержку Киеву.
Ранее в этот же день агентство Bloomberg сообщило, что Европейская комиссия объявит на следующей о механизме выделения Украине помощи на сумму около €18 млрд в 2023 году.
В октябре, во время выступления на международной конференции по восстановлению Украины, которая прошла в Берлине, президент страны Владимир Зеленский попросил у Евросоюза $38 млрд на покрытие дефицита бюджета страны.
Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
В свою очередь западные страны начали оказывать беспрецедентную финансовую и военную помощь Украине, а также вводить санкции против России.
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