Зеленский попросил у ЕС $38 млрд на покрытие дефицита бюджета Украины

Украина просит у ЕС $38 млрд на покрытие дефицита бюджета. Владимир Зеленский выступил на конференции в Берлине. После начала боевых действий дефицит бюджета составляет $5 млрд ежемесячно, передает телеканал «Известия». Президент Украины также упрекнул Европу в задержке выплат. По словам Зеленского, на восстановление страны не выделено «ни цента». Расходы на план Fast Recovery оцениваются в $17,5 млрд.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.