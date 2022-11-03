Евросоюз представит пакет помощи Украине на €18 млрд в 2023 году

Европейская комиссия (ЕК) объявит о механизме выделения Украине помощи на сумму около €18 млрд в 2023 году. Об этом 3 ноября сообщило агентство Bloomberg.

Ожидается, что о плане объявят на следующей неделе, а первый транш поступит на Украину в январе 2023 года.

«Среди государств-членов существует широкая поддержка необходимости действовать быстро и ускорить национальные процедуры для утверждения средств, насколько это возможно», — заявил неназванный европейский чиновник.

Кроме того, Евросоюз пока не одобрил пакет объемом €3 млрд, который был обещан в мае. Они могут быть включены как в новый пакет помощи, так и отдельно.

2 ноября Швейцария объявила о выделении $100 млн на восстановление энергетической инфраструктуры Украины. Она поможет в покупке источников энергии, внесет вклад в ремонт систем крепления рельсов, а также предоставит гуманитарную помощь.

Также в этот день депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек заявила, что окончательная сумма, необходимая для восстановления Украины, может достигнуть €1 трлн.

31 октября сообщалось, что Евросоюз выделил с начала спецоперации по защите Донбасса €3,1 млрд из Европейского фонда мира на поставки оружия Украине.

До этого, 25 октября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов финансировать Украину на уровне €1,5 млрд в месяц. Она подчеркнула, что Киев получил от ЕС в 2022 году помощь в размере свыше €19 млрд, не считая военных поставок.

В свою очередь французский политик, депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что фон дер Ляйен сошла с ума, предлагая миллиардные дотации Украине. Он подчеркнул, что в то время, пока Украина получает огромные деньги, Европа вынуждена жить в условиях дефицита и безработицы.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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