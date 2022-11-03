Реклама
Прямой эфир
Мир
В НАТО указали на сохранение рисков приостановки работы зернового коридора
Общество
Бастрыкин поручил возбудить дело после подрыва монумента «Родина-мать» в Николаеве
Общество
Экс-чемпион мира по шахматам Карпов находится в крайне тяжелом состоянии
Мир
В МИД РФ назвали аморальным неприятие в ЕС резолюции о борьбе с героизацией нацизма
Мир
Адмирал США указал на угасающую роль страны в мире из-за конфликта на Украине
Общество
Умер бывший первый вице-мэр Москвы Петр Аксенов
Общество
В сгоревшем клубе «Полигон» в Костроме продавали алкоголь без лицензии
Мир
По всей Украине объявлена воздушная тревога
Мир
Власти стран Прибалтики захотели изолировать Россию от Евросоюза
Мир
Германия, Австрия и Италия выступили против резолюции РФ о борьбе с героизацией нацизма
Общество
Дело возбудили после гибели людей в развлекательном центре Костромы
Общество
Число погибших при пожаре в Костроме возросло до 15
Сюжет:

Евросоюз представит пакет помощи Украине на €18 млрд в 2023 году

0
Фото: Global Look Press/Frank Rumpenhorst
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европейская комиссия (ЕК) объявит о механизме выделения Украине помощи на сумму около €18 млрд в 2023 году. Об этом 3 ноября сообщило агентство Bloomberg.

Нескромная помощь: сколько денег пойдет на «план Маршалла» для Украины
И сможет ли Запад воспользоваться замороженными российскими активами

Ожидается, что о плане объявят на следующей неделе, а первый транш поступит на Украину в январе 2023 года.

«Среди государств-членов существует широкая поддержка необходимости действовать быстро и ускорить национальные процедуры для утверждения средств, насколько это возможно», — заявил неназванный европейский чиновник.

Кроме того, Евросоюз пока не одобрил пакет объемом €3 млрд, который был обещан в мае. Они могут быть включены как в новый пакет помощи, так и отдельно.

2 ноября Швейцария объявила о выделении $100 млн на восстановление энергетической инфраструктуры Украины. Она поможет в покупке источников энергии, внесет вклад в ремонт систем крепления рельсов, а также предоставит гуманитарную помощь.

Также в этот день депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек заявила, что окончательная сумма, необходимая для восстановления Украины, может достигнуть €1 трлн.

31 октября сообщалось, что Евросоюз выделил с начала спецоперации по защите Донбасса €3,1 млрд из Европейского фонда мира на поставки оружия Украине.

До этого, 25 октября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов финансировать Украину на уровне €1,5 млрд в месяц. Она подчеркнула, что Киев получил от ЕС в 2022 году помощь в размере свыше €19 млрд, не считая военных поставок.

В свою очередь французский политик, депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что фон дер Ляйен сошла с ума, предлагая миллиардные дотации Украине. Он подчеркнул, что в то время, пока Украина получает огромные деньги, Европа вынуждена жить в условиях дефицита и безработицы.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022