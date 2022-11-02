Швейцария выделит $100 млн на ремонт энергетической инфраструктуры Украины

Федеральный совет Швейцарии одобрил выделение 100 млн франков ($100 млн) на восстановление энергетической инфраструктуры Украины. Об этом правительство страны сообщило 2 ноября.

«Повреждено более 30% энергетической инфраструктуры Украины. В результате целенаправленных ударов многие места остались без доступа к питьевой воде, а также были нарушены электроснабжение и телекоммуникации. Украина нуждается в дополнительной помощи от международного сообщества, чтобы справиться с этой чрезвычайной ситуацией», — говорится в сообщении.

Швейцария поможет в покупке источников энергии, внесет вклад в ремонт систем крепления рельсов, а также предоставит гуманитарную помощь. Кроме того, швейцарские власти изучают вопрос возможных поставок на Украину генераторов, насосов или установок для очистки воды, отмечает «Газета.Ru».

Ранее, 26 октября, Швейцария ввела ограничения на экспорт определенных товаров военного назначения на Украину. В правительстве пояснили, что так как страна в рамках санкций ограничивает для одной из сторон в конфликте экспорт или транзит оборудования, пригодного для использования в военных целях, то право нейтралитета обязывает ее также применить это ограничение и к другой стороне.

Днем ранее президент Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что страна не будет поставлять вооружение Украине в связи с тем, что страна является нейтральным государством.

18 июля газета Tages-Anzeiger сообщила о том, что швейцарские власти отказались принимать на лечение раненых военных и гражданских лиц с Украины. Соответствующий запрос поступил от Евроатлантического координационного центра реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (структура НАТО), однако власти страны дали отказ из-за позиции нейтралитета.

До этого, 12 августа, депутат национального совета федерального собрания Швейцарии Селин Амодрю заявила, что страна фактически отказалась от своего нейтрального статуса, присоединившись к западным санкциям против России, а потому не может выступать посредником в урегулировании конфликта вокруг Украины.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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